Estadísticas que llaman la atención

Hoy veremos algunas estadísticas interesantes de la temporada 2025.

Hunter Brown – 86 mph

Brown ha sido el abridor que ha permitido una velocidad de salida promedio más baja en MLB, 86 mph. En otras palabras, es el lanzador que menos contacto sólido ha tolerado de los bateadores en 2025, justificando su excelente PCL de 2.27 y OPS en su contra de apenas .576. Por eso ha sido uno de los principales lanzadores de la Liga Americana y pieza clave para mantener en competencia a los Astros de Houston.

Luis Arraez – 3.3%

Ningún bateador activo posee más habilidad para hacer contacto que Luis Arráez. Esa cualidad queda demostrada con su increíble proporción de ponches recibidos de un 3.3%, por mucho el hombre más difícil para pasarle el tercer strike en todo el béisbol. Aunque por primera vez desde 2021 mantiene un promedio bajo .300, el venezolano se ha ponchado en apenas 21 ocasiones en 636 apariciones al plato.

Trea Turner – 30.3 pies/segundo

La estadística “Sprint Speed” de Statcast nos permite definir de manera objetiva quiénes son los corredores más rápidos del negocio. Es interesante que, pese a ser un veterano de 32 años con 11 temporadas en Grandes Ligas, Turner sigue siendo el más veloz de todos. Lastimado en este momento, el torpedero es el líder de los bateadores de la Liga Nacional y ha jugado excelente defensa en la posición seis. En cuanto a velocidad, supera por corto margen a otras “gacelas” como Victor Scott II, Bobby Witt Jr., Byron Buxton y Johan Rojas.

Kyle Schwarber – 60.3%

Schwarber es uno de los hombres que con más fortaleza golpea la pelota y su “hard hit rate” de 60.3% lo demuestra. Se definen como “hard hit” aquellos contactos de 95 mph o más, y en 2025 Schwarber ha sido el rey en este departamento, superando a Shohei Ohtani (58.3%) y Aaron Judge (57.6%). El designado de los Phillies está en la mejor temporada de su carrera, con 53 cuadrangulares, 128 carreras impulsadas y OPS de .937.

José Soriano – 65.3%

El dominicano de los Serafines de Anaheim ha enseñado potencial para convertirse en un lanzador dominante en el futuro cercano. Soriano ha sido insuperable a la hora de conseguir rodados en la actual temporada, con una proporción de 65.3%, por encima de otros especialistas como sus coterráneos Cristopher Sánchez y Framber Valdez. Con un sinker que promedia 97.2 mph y un par de dominantes lanzamientos secundarios (curva de nudillos y bola rápida de dedos separados), el capitaleño la hace la vida complicada a los bateadores que quieren levantarle la pelota. Apenas ha permitido 12 cuadrangulares en 169 entradas.