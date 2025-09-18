Dirección del Comisionado Nacional capacita a más de 70 entrenadores en Santiago

La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB) continuó con su extenso programa de capacitación a los entrenadores de béisbol correspondiendo en esta ocasión a quienes tienen la responsabilidad de forjar talentos para este deporte en la ciudad de Santiago.

Más de 70 instructores de béisbol y otras disciplinas deportivas fortalecieron sus conocimientos sobre cómo educar y brindar el mejor trato a niños y jóvenes en el terreno de juego, quienes están esperanzados en desarrollar una carrera para el béisbol.

El encuentro educativo y motivacional de la DCNB se realizó adjunto con la Dirección de Formación y Capacitación del Ministerio de Deportes, que encabeza la inmortal del deporte, Heyda Joaquín, así como la gobernación de Santiago.

Diógenes De la Cruz, ejecutivo de la DCNB y quien representó al Comisionado Junior Noboa, destacó que se trabaja con ahínco en el proyecto de formación, capacitación en valores y principios para todos los dirigentes y atletas de béisbol, hecho que fortalecerá el aspecto educativo y un mejor desarrollo para los aspirantes en firmar para el profesionalismo.

“Estas charlas las hemos venido desarrollando en academias, programas y ligas de béisbol de gran parte del país y los resultados positivos no se han hecho esperar”, sostuvo De la Cruz, quien destacó el gran impacto que ha establecido este programa entre la juventud.

Mientras que Daniel Ramírez, psicólogo y coaching deportivo, procedió a brindarle una charla de capacitación a los entrenadores de béisbol a quienes instó a mantener una comunicación estable y constante con los niños afiliados a sus programas.

Sostuvo que esto se manifiesta de manera muy positiva y eleva el grado de confianza que estos menores tienen para quienes en el renglón deportivo son sus principales educadores.

Le externó a los entrenadores que la educación y comprensión a los niños es tan importante como el talento que estos infantes puedan demostrar en su proceso de desarrollo.

En la actividad también habló Heyda Joaquín, quien recordó a los entrenadores que ellos son los tutores de esos niños cuando estos se encuentran en los plays de béisbol y desarrollándose en otras disciplinas.