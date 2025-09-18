Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Béisbol

béisbol

Dirección del Comisionado Nacional capacita a más de 70 entrenadores en Santiago

Diógenes De la Cruz, ejecutivo de la DCNB.

Diógenes De la Cruz, ejecutivo de la DCNB.fuente externa

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSantiago

La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB) continuó con su extenso programa de capacitación a los entrenadores de béisbol correspondiendo en esta ocasión a quienes tienen la responsabilidad de forjar talentos para este deporte en la ciudad de Santiago.

Más de 70 instructores de béisbol y otras disciplinas deportivas fortalecieron sus conocimientos sobre cómo educar y brindar el mejor trato a niños y jóvenes en el terreno de juego, quienes están esperanzados en desarrollar una carrera para el béisbol.

El encuentro educativo y motivacional de la DCNB se realizó adjunto con la Dirección de Formación y Capacitación del Ministerio de Deportes, que encabeza la inmortal del deporte, Heyda Joaquín, así como la gobernación de Santiago.

Diógenes De la Cruz, ejecutivo de la DCNB y quien representó al Comisionado Junior Noboa, destacó que se trabaja con ahínco en el proyecto de formación, capacitación en valores y principios para todos los dirigentes y atletas de béisbol, hecho que fortalecerá el aspecto educativo y un mejor desarrollo para los aspirantes en firmar para el profesionalismo.

“Estas charlas las hemos venido desarrollando en academias, programas y ligas de béisbol de gran parte del país y los resultados positivos no se han hecho esperar”, sostuvo De la Cruz, quien destacó el gran impacto que ha establecido este programa entre la juventud.

Mientras que Daniel Ramírez, psicólogo y coaching deportivo, procedió a brindarle una charla de capacitación a los entrenadores de béisbol a quienes instó a mantener una comunicación estable y constante con los niños afiliados a sus programas.

Sostuvo que esto se manifiesta de manera muy positiva y eleva el grado de confianza que estos menores tienen para quienes en el renglón deportivo son sus principales educadores.

Le externó a los entrenadores que la educación y comprensión a los niños es tan importante como el talento que estos infantes puedan demostrar en su proceso de desarrollo.

En la actividad también habló Heyda Joaquín, quien recordó a los entrenadores que ellos son los tutores de esos niños cuando estos se encuentran en los plays de béisbol y desarrollándose en otras disciplinas.

Tags relacionados