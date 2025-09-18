JUEGO PERFECTO
La difícil tarea de realizar el 30-30 en Grandes Ligas
Cuando se habla de jugadores talentosos y con grandes herramientas siempre se toma en cuenta el bateo de poder y la velocidad, dos cualidades que pocos han podido conjugar en una misma temporada.
Ken Williams fue el primer pelotero con al menos 30 jonrones y 30 robos en una temporada, ocurriendo tal hito hace más de un siglo, en 1922. Hubo que esperar 35 campañas para que el gran Willy Mays se convirtiera en el segundo 30-30 y con Juan Soto llegamos a 48 jugadores diferentes que han alcanzado dicha marca.
Barry Bonds y Bobby Bonds han sido los grandes especialistas del robo y el bateo de poder. Los Bonds sumaron diez temporadas (cinco el padre, cinco el hijo) con al menos 30 cuadrangulares y 30 estafadas en un año. El dominicano Alfonso Soriano y Howard Jhonson tuvieron tres campañas cada uno realizando el 30-30.
El año pasado Shohei Ohtani se convirtió en el único mortal que ha realizado el 50-50 en una estación. Este año el nipón se quedará corto, pues apenas se ha estafado 19 bases. El cerrado círculo del 40-40 lo inició el cubano José Canseco en 1998. Lo han secundado Barry Bonds, Alex Rodríguez, Alfonso Soriano y Ronald Acuña.
Juan Soto llegó el fin de semana pasado a un círculo no tan amplio, el de 40 cuadrangulares y al menos 30 robos. Trece jugadores han podido juntar esas estadísticas en un año, incluyendo al sin par Hank Aaron, unos de los bates más prestigiosos de la historia. Bonds, Jeff Bagwell y Ronald Acuña han tenido dos campañas 40-30.
Hasta la fecha solo La Fiera Soto ha accedido al 30-30 en el 2025 (algo que muchos pensaron imposible para un jugador que no había pasado de 12 robos en una temporada). En lo que queda de campaña tienen oportunidad de alcanzar la marca los dominicanos José Ramírez (28 HR, 38 robos), buscando su tercer 30-30 y Julio Rodríguez (30-27) tras su segunda ocasión. A tiro de hit están también Jazz Chisholm (29-30), Peter Crow-Armstrong (29-35) y Corbin Carrol (30-29).
Es sumamente difícil realizar la tarea de mezclar velocidad y poder en una temporada. En varias estaciones cuatro jugadores han alcanzado el 30-30 en un año. En el 2025 solo llevamos uno, aunque con un poco más de poder y velocidad podríamos tener cinco e inclusive seis miembros del 30-30.