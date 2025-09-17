Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Béisbol

serie del cibao

Saldrán a la venta este fin de semana boletos para juegos Águilas Vs. Gigantes en Nueva York

La serie será del 7 al 9 de noviembre.

Santo Domingo

La venta de boletas para la serie del Cibao que enfrentará a los Gigantes del Cibao y las Águilas Cibaeñas en el Citi Field de Queens arrancará este fin de semana.

Los organizadores informaron que los fanáticos podrán adquirir sus entradas a través de mets.com/Lidom, Ticketmaster y tickets.com. La pre-venta inicia el viernes con el código MEGA, mientras que la venta general comenzará el sábado a partir de las 10:00 de la mañana.

Los partidos están programados para los días 7, 8 y 9 de noviembre y serán válidos para el calendario regular 2025-2026 del torneo de la Lidom.

La temporada de béisbol otoño-invernal dominicano arranca el 15 de octubre, dedicada al inmortal de Cooperstown Juan Marichal.

Desde su anuncio, la serie ha generado gran expectativa entre la diáspora dominicana en Nueva York, especialmente entre los fanáticos cibaeños.

