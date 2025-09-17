Marcell Ozuna remolca tres vueltas, Bravos barren a los Nacionales con triunfo 9-4

Marcell Ozuna impulsó tres carreras, Matt Olson disparó un jonrón solitario y los Bravos de Atlanta completaron una barrida de cuatro juegos al vencer el miércoles 9-4 a los Nacionales de Washington.

Ozuna conectó un sencillo al jardín derecho en la sexta entrada para impulsar a Ozzie Albies y Drake Baldwin y empatar el juego 3-3. Su doble al jardín derecho en la octava impulsó a Ha-Seong Kim para poner el marcador 6-3.

Olson conectó su jonrón número 28 de la temporada en el quinto.

El abridor de los Bravos, Hurston Waldrep (5-1), silenció a los primeros 13 bateadores de los Nacionales y ponchó a ocho en cinco entradas antes de que CJ Abrams conectara un sencillo en la cuarta entrada. Permitió tres carreras en la quinta.

Baldwin impulsó a Ronald Acuña Jr. con un doblete productor para poner a los Bravos en el marcador en la sexta. El sencillo productor de Nacho Álvarez Jr. les dio una ventaja de 4-3.

Albies, Kim y Michael Harris II tuvieron carreras impulsadas en una novena entrada de tres carreras.

Dylan Crews, Robert Hassell III y James Wood impulsaron la quinta entrada para darle a los Nacionales una ventaja de 3-0.

El relevista de Washington Clayton Beeter (0-3) permitió dos carreras limpias en dos tercios de entrada en la sexta.