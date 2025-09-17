Machado pega Grand Slam 14 de su carrera y Padres vencen a Mets; Soto pegó jonrón 41

Manny Machado conectó un grand slam que rompió el empate en la quinta entrada y los Padres de San Diego vencieron el miércoles 7-4 a los Mets de Nueva York en un duelo entre aspirantes a la postemporada.

Con dos corredores a bordo en la novena, el cerrador All-Star Robert Suárez derribó la línea de Juan Soto con su guante y tranquilamente lanzó a primera base para el out final.

Ramón Laureano también conectó un jonrón y Jake Cronenworth conectó un sencillo productor para los Padres, que llegaron dos juegos detrás de los Dodgers de Los Ángeles, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional. San Diego tiene el segundo de tres comodines de la Liga Nacional, cinco juegos por delante de los Mets.

Nueva York se mantuvo un juego y medio por delante de Arizona en la lucha por el último puesto en los playoffs de la Liga Nacional. Cincinnati y San Francisco están dos juegos detrás.

Soto conectó un jonrón contra su exequipo, igualando su mejor marca personal con su 41.º de la temporada. Pete Alonso conectó un jonrón por tercer juego consecutivo. Starling Marte y Francisco Álvarez también conectaron para los Mets, y Brett Baty conectó tres hits.

Fernando Tatis Jr. se embasó cuatro veces y anotó dos veces para San Diego. Machado terminó con tres hits, incluyendo dos sencillos dentro del cuadro.

Adrián Morejón (12-5) reemplazó al abridor de los Padres, Nick Pivetta, con dos outs en la quinta entrada y retiró a los cuatro bateadores que enfrentó. Mason Miller lanzó una entrada y dos tercios perfecta y Suárez sacó tres outs para su 39.º salvamento, líder de la Liga Nacional en 44 oportunidades.