Gilbert Gómez es el manager campeón con Brooklyn Cyclones en Clase A Avanzada

Gilbert Gómez y Brooklyn Cyclones, filial de los Mets en Clase A avanzada, se convirtieron en los campeones de la South Atlantic League por primera vez desde que pertenecen a esta liga y por tercera ocasión en la historia de la franquicia.

Fue una campaña exitosa para Gómez, quien dirigió a los Cyclones en una de las mejores temporadas en la historia del equipo.

Luego de ganar 72 partidos durante la temporada regular, récord de la franquicia, salieron victoriosos con la corona de la División Norte en la primera mitad de la campaña, la plantilla dirigida por Gómez completó una postemporada perfecta con récord de 4-0, al barrer tanto a Greensboro como a Hub City para llevarse la corona.

En el 2025, el dominicano fue nombrado como manager para el "Breakout Game" durante la pretemporada del béisbol de las Grandes Ligas, enfrentando a su homólogo y asistente en el Licey, Héctor Borg.

El joven capataz azul, fue designado como asistente del manager Albert Pujols para el Clásico Mundial de Béisbol del próximo año. Además, ejerció las funciones de coach de bateo y de la tercera base con la selección dominicana que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Gómez estará en su quinta campaña con los 24 veces campeones nacionales con quienes ha desempeñado roles desde coach de control de calidad, hasta convertirse en el capataz y conducir a los Tigres al campeonato en la temporada 2023-24 y dos Series Finales consecutivas.