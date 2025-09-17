Hace unos meses, cuando tuvimos una entrevista con el director del sindicato de peloteros de MLB, Tony Clark, le comentaba si no había preocupación sobre la gran cantidad de equipos que se habían convertido en rellenos.

Tanto es así, que prácticamente la mitad de las 30 franquicias sabía, antes de empezar cada temporada, que sus oportunidades de clasificar eran escasas. Tenían talento mediocre, fruto de que no habían ido al mercado a buscar los mejores. Sabían que en el terreno de juego serían perdedores, aunque las finanzas dieran en positivo.

“Estamos conscientes de ello, y también la oficina del comisionado. Algo deberá hacerse para mejorar”, dijo Clark en ese entonces. Pero, el tiempo pasa y no se vislumbran soluciones.

Al contrario, cada vez menos se dejan ver “equipos sorpresas”, que de vez en cuando se colaban en tiempos recientes.

LOS FRACASADOS

En ese contexto, echemos un vistazo a los equipos que han fracasado este año, y en este numeroso grupo se incluyen algunos que tenían expectativas positivas, pero nada lograron.

LIGA AMERICANA

Faltando menos de 10 juegos para el cierre del calendario regular, tenemos a Tampa Bay con 73-78, luego de un 2024 que también terminó en negativo (80-82), pero eso no es suficiente. Incluso este año no pudieron jugar en su parque, el Tropicana Field, afectado por un huracán Milton en octubre pasado, y está en remozamiento. Lo hicieron en el George Steinbrenner Field, donde practican los Yanquis, y también juega allí su equipo clase A.

En esa misma división Este, los Orioles de Baltimore en un año para olvidar, apenas con 72-80, y ni siquiera jugarán para .500. Eso, luego de una buena campaña pasada en que fueron a play off con 91-71.

En la división Central tenemos tres equipos que han quedado a deber. Los Reales de Kansas City presentan 75-76, y quedarán muy debajo del récord 2024 (86-76). Hubo bajo rendimiento de mucha gente y lesiones de otros. Los Mellizos de Minnesota estuvieron mal la pasada campaña con 82-80, y ahora se presentaron en peores condiciones con 66-85.

Y están los Medias Blancas de Chicago, con 57-96, contentos por una notable mejora luego de un desastre de la temporada pasada con 41-121.

En el Oeste, los Atléticos, ahora en Sacramento, mejoraron algo con 71-80 hasta el momento, luego de un 69-93 el pasado año. Y los pobres Angelinos de Los Ángeles, con 69-81, se sienten algo aliviados por lo mal que estuvieron en 2024 con 63-99… pero también fracasaron.

LIGA NACIONAL

¿Se pudiera decir que los Mets de Nueva York han fracasado? Es cierto que al principio de campaña, luego de invertir 765 millones de dólares en Juan Soto y mucho dinero en otros, este equipo se proyectó con potencial para disputar la División Este a Filadelfia. Pero el resultado ha sido un fastidio, faltando 9 juegos su récord de 78-73 es malo, aunque tienen un pie bastante grande en play off.

Los Marlins de Miami, con 71-80, mejoran un poquito luego de un 62-100 el año pasado. Los Bravos de Atlanta echan hacia atrás, tuvieron 89-73, y ahora bajan a un 69-83… Y los Nacionales de Washington por la misma ruta, ahora en baja con 62-90, el año pasado 71-91. Ese club no levanta cabeza.

En la Central, Cincinnati sigue en lo mismo, siempre con mucho allante. Su marca de 76-76 es mejor que 77-85 el año pasado, pero no impresiona. Los Cardenales de San Luis ganaron 83 juegos en 2024, ahora agonizan con 74-79, y estaría en peligro el puesto del mánager Oliver Marmol, de origen dominicano. Y finalmente los eternos Piratas de Pittsburgh, siempre jugando de relleno, con 65-88, luego de tener 76-86 la pasada temporada.

En el Oeste, solo cito dos clubes. Arizona tuvo 89-73, ahora baja a 77-75, y todavía tiene oportunidad de ir a play off desplazando a los Mets. Colorado pierde otra vez más de 100 juegos (4ta. campaña seguida), con 41-100.

No se escuchan medidas de “coerción” del comisionado para que estas franquicias perdedoras inviertan mucho dinero y cambien el rostro de sus resultados.

EL FENÓMENO: Hizo mucho ruido Shohei Ohtani con su actuación del martes por la noche ante Filadelfia. Tiró 5 innings como lanzador, sin permitir hits, su efectividad está en 3.29, con 54 ponchados en 41 entradas. Además, en el mismo juego pegó su jonrón 50, y llega a esa cifra por segunda campaña seguida luego de los 54 del 2024. Se le mantiene el título de fenómeno, y ya le están entregando su 4to. premio MVP. ¿No lo cree usted?