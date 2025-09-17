Beavers conecta jonrón de dos carreras y Orioles vencen 3-1 a Medias Blancas

Dylan Beavers conectó un jonrón, Tyler Wells lanzó seis entradas efectivas y los Orioles de Baltimore vencieron el miércoles 3-1 a los Medias Blancas de Chicago.

Beavers, uno de los principales prospectos de Baltimore, conectó un cuadrangular de dos carreras en la cuarta entrada contra Martín Pérez (1-6).

Wells (2-0) permitió una carrera y cuatro hits en su tercera apertura de la temporada. El lanzador derecho regresó este mes después de someterse a una cirugía de codo en junio de 2024.

Mike Tauchman conectó un jonrón para los Medias Blancas, que ocupan el último lugar, en su sexta derrota consecutiva. Pérez permitió tres carreras y cinco hits en tres 2/3 entradas antes de salir con dolor en el hombro izquierdo.

Tauchman conectó un cuadrangular al inicio de la cuarta entrada para su noveno jonrón.

El dominicano Yaramil Hiraldo y Rico García lanzaron cada uno una entrada para Baltimore antes de que Keegan Akin se encargara de la novena para su séptimo salvamento.

Por los Orioles, el dominicano Jorge Mateo de 4-2.

Por los Medias Blancas, el cubano Edgar Quero de 3-2.