Tyler Eppler vuelve con los Toros del Este para servir como lanzador abridor

El norteamericano Tyler Eppler estará de regreso a lo que será su cuarta temporada con los Toros del Este, informó Jesús Mejía, gerente general del club.

Eppler debutó en la pelota dominicana en la campaña 2018-19, regresó en 2021-22 e hizo lo propio en 2023-24. De manera combinada entre esas tres temporadas, el derecho tiene marca de 4-3, 3.05 en 10 partidos, 8 de ellos como abridor, donde acumula 38.1 innings de 37 hits, solo 5 boletos y 34 ponches, para un WHIP de 1.10.

“Es otro lanzador sólido, de experiencia en LIDOM, que nos garantiza salidas de calidad y redondea la rotación para iniciar la temporada,” declaró el ejecutivo taurino sobre el lanzador de 32 años que estará desde el primer día y está contratado para la primera mitad de temporada.

En este 2025, Eppler lanzó con los Wei Chuan Dragons en China, donde tuvo récord de 5-4, 3.29 en 19 juegos, 16 de ellos como abridor. En esos partidos sumó 104 innings de solo 96 hits, apenas dio 20 boletos y ponchó 67, acumulando un WHIP de 1.12.

Con Eppler los Toros suman tres abridores importados para el inicio de temporada, sumándose al también derecho Jaime Barría y al zurdo Matt Dermody, así como al relevista derecho Joe Corbett.

Los Toros abrieron este lunes su “Early Camp” con un total de 40 jugadores en el Corral, incluyendo al relevista derecho nativo de La Romana Jorge Bautista, quien viene de lanzar buena pelota en México y fue firmado desde la agencia libre.

Para el próximo lunes la tropa taurina tiene pautado abrir los entrenamientos completos, donde se espera la integración de jugadores de impacto para el inicio de temporada.

El club romanense abre la campaña 2025-26 dedicada al inmortal Juan Marichal en San Pedro de Macorís el 15 de octubre.