Ronny Rodríguez y Aneury Tavárez se integran al Early Camp Águilas Cibaeñas

Los veteranos Ronny Rodríguez y Aneury Tavárez, dos jugadores probados en el béisbol dominicano, se presentaron este martes a los entrenamientos de las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao.

Ambos jugadores no necesitan un “GPS” para moverse en el estadio, ya que en varias temporadas vistieron el uniforme amarillo de los 22 veces campeones nacionales. Rodríguez y Tavárez salieron al terreno y realizaron su rutina de calistenia, para luego soltar las piernas con cortas carreras. Ronny tomó varios rodados en la tercera base, mientras que Tavárez estuvo capturando elevados en los jardines.

Al momento de batear, Rodríguez a la derecha y Tavárez a la zurda, lucieron en excelentes condiciones, conectando sólidas líneas. “Venimos a hacer el equipo y ayudar a las Águilas a ganar su corona 23”, aseguraron los dos jugadores, quienes se vieron en buena forma física.

Ronny Rodríguez, apodado el “Felino”, comenzó a jugar en la LIDOM con las Estrellas Orientales en la temporada 2011-2012. Fue adquirido por las Águilas en la campaña 2013-2014 y rápidamente se convirtió en un consentido de la afición aguilucha, hasta que en 2024 y 2025 jugó con los Toros del Este. En la pelota dominicana, mayormente con las Águilas Cibaeñas, acumula 330 juegos, con 1,103 turnos, 272 imparables y promedio de .247, aderezado con 18 jonrones, 9 triples, 43 dobles, 113 carreras impulsadas y 125 anotadas, además de 22 bases robadas en 28 intentos.

Por su parte, Aneury Tavárez también se inició en la pelota invernal con las Estrellas en la temporada 2013-2014 y llegó a las Águilas en la campaña 2020-2021, siendo parte de la conquista de la corona número 22. Posteriormente, en 2024 y 2025, jugó con los Toros. Tavárez suma 318 juegos en la LIDOM, con 883 turnos, 238 hits y un promedio de .270. Entre sus batazos figuran 9 cuadrangulares y 9 triples, con 84 carreras impulsadas, 113 anotadas y 49 bases robadas en 66 intentos.