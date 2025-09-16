Rojos le ganan a los Cardenales y se ponen a dos partidos de los Mets en el comodín de la Nacional

Tyler Stephenson conectó un doble que vació las bases en la novena entrada y los Rojos de Cincinnati vencieron el lunes 11-6 a los Cardenales de San Luis, acercándose a dos juegos de los Mets de Nueva York por el último comodín de la Liga Nacional.

Cincinnati anotó ocho carreras en las últimas tres entradas y puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas, y se volvieron a colocar con un récord de .500 (75-75).

San Luis ha perdido seis de siete, cayendo a 73-78 a cuatro juegos y medio de los Mets.

El tercera base de los Cardenales, Nolan Arenado, que se recuperó de una distensión en el hombro derecho que lo había dejado fuera desde el 30 de julio, conectó un sencillo en el primer lanzamiento que vio y añadió su primer doble en casa desde el 14 de abril. El primera base venezolano Willson Contreras fue retirado para un bateador emergente en la séptima entrada debido a una rigidez en su bíceps derecho.

El campocorto de los Rojos, Elly De La Cruz, quien tiene un promedio de bateo de .163 en septiembre (8 de 49), fue bajado del tercer al séptimo lugar en el orden de bateo y se fue de 3-1 con un par de bases por bolas.

Por los Rojos, los dominicanos Noelvi Marte de 4-1 con dos anotadas, Miguel Andújar de 5-1 con una empujada, Elly de la Cruz de 3-1 con una anotada.

Por los Cardenales, el panameño Iván Herrera de 4-1 con una anotada y una remolcada. El venezolano Willson Contreras de 3-2 con una anotada y una impulsada.