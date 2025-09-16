Raleigh rompe marca de bateador ambidiestro de Mantle e iguala con Griffey en Seatte con HRs 55 y 56

Cal Raleigh rompió el récord de Mickey Mantle de jonrones para un bateador ambidiestro e igualó el récord de los Marineros establecido por Ken Griffey Jr. cuando la estrella de Seattle conectó su 55to. y 56to. de la temporada en turnos al bate consecutivos contra los Reales el martes por la noche.

Raleigh conectó un doblete en su primer turno al bate en una noche calurosa y húmeda en Kansas City. Volvió a la carga en la tercera entrada y, bateando a la zurda contra Michael Wacha, bateó de foul con un cambio de velocidad y tomó un sinker como bola antes de que Raleigh enviara una curva colgada 419 pies por encima de la cerca del jardín derecho para su jonrón número 55 de la temporada.

Eso rompió la marca de bateador ambidiestro establecida por la estrella de los Yankees en 1961, que Raliegh había empatado contra los Angelinos el domingo.

El receptor All-Star regresó a la acción en la cuarta entrada el martes por la noche. Esta vez, bateando a la derecha contra el zurdo Daniel Lynch IV, Raleigh envió el primer lanzamiento que vio 425 pies directamente al jardín central para su jonrón número 56.

Griffey estableció el récord de los Marineros cuando conectó 56 jonrones durante la temporada de 1997 e igualó la marca el año siguiente.

Tras los dos jonrones, Raleigh recibió una ovación de pie de un pequeño grupo de aficionados de los Mariners tras el dugout visitante en el Estadio Kauffman. Muchos aficionados de los Royals, que habían acudido para ver a un equipo que se alejaba de la contienda por los playoffs, también aplaudieron los jonrones. Fue el vigésimo partido de Raleigh con más de un jonrón y su décimo de la temporada.

Solo ha habido nueve temporadas con 60 jonrones en las Grandes Ligas. Aaron Judge tuvo la última, con 62 para los Yankees en 2022.