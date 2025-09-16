Licey contrata a Cameron Gann como refuerzo

Los Tigres del Licey contrataron los servicios del lanzador norteamericano, Cameron Gann, como refuerzo para la venidera temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Gann, lanzador derecho de seis pies de estatura y 203 libras, estará en su tercera temporada en la pelota invernal dominicana como refuerzo, todas de manera consecutiva.

El nativo de Texas regresa al clubhouse azul luego de haber reforzado el club en la final 2023-24 donde lanzó cinco entradas de una carrera en dos presentaciones tras ser elegido desde los Leones del Escogido en el Draft de Jugadores Importados. Además, reforzó a los Tigres del Licey en la Serie del Caribe 2024 celebrada en el LoanDepot Park, estadio de los Marlins de Miami.

En temporada regular, Gann ha laborado 44 entradas con WHIP de 1.25, abanicando a 35 y 21 boletos en la liga invernal dominicana entre las temporadas 2023-24 y 2024-25. El lanzador de 32 años ha tenido un mayor éxito en playoffs donde posee una efectividad de 1.62, permitiendo solo cinco carreras en 27 entradas y dos tercios con 17 boletos y 25 ponches.

Cameron Gann fue elegido en la 27ma ronda del Draft Amateur de MLB en 2015 por los D-Backs de Arizona, organización con la que se mantuvo en liga menor hasta la campaña de 2021. El veterano lanzador viene de lanzar en Liga Mexicana de Verano donde lanzó 73 innings mayormente con los Saraperos de Saltillo.

Cuenta con un arsenal de cuatro lanzamientos: recta de cuatro costuras, slider, curva y cambio de velocidad. Su recta promedió 93.2 millas por horas este verano y es su principal lanzamiento al representar el 59% de sus envíos.

El refuerzo norteamericano estará disponible desde el primer día del torneo. Los Tigres del Licey comienzan su temporada en casa el próximo miércoles 15 de octubre, cuando reciban la visita de los Leones del Escogido a partir de las 7:30 de la noche.