Guardianes vencen 7-5 a Tigres con cuatro hits extrabases en la décima

Steven Kwan, Kyle Manzardo y los dominicanos Ángel Martínez y José Ramírez se combinaron para dar a Cleveland cuatro hits extra base en extra-innings por primera vez en 64 años, y los Guardianes vencieron el martes 7-5 en diez entradas a los Tigres de Detroit para su décima victoria en 11 juegos.

El emergente Kerry Carpenter empató el marcador 3-3 con un jonrón de dos outs en la novena entrada contra Cade Smith (7-5), quien desperdició un salvamento por sexta vez en 21 oportunidades.

Cleveland tiene una racha ganadora de cinco juegos por quinta ocasión en la campaña, igualando su mejor marca, y mejoró a 11-6 en extra-innings, la mayor cantidad de victorias en entradas extra en las Grandes Ligas.

Los Guardianes comenzaron la noche tres juegos detrás de Houston por el último comodín de la Liga Americana y se acercaron a cinco juegos y medio de los Tigres, líderes de la División Central de la Liga Americana.

Los primeros cuatro bateadores de los Guardianes en la décima entrada lograron hits de extra base contra Will Vest (6-4). Kwan conectó un doble, Martínez un triple, y José Ramírez y Kyle Manzardo un doble cada uno. Gabriel Arias añadió un sencillo impulsor de una carrera con un out para una ventaja de 7-tres.

Por los Guardianes, los dominicanos Ángel Martínez de 2-1 con una anotada y una remolcada, José Ramírez de 5-2 con dos anotadas y una empujada. El venezolano Gabriel Arias de 5-2 con una anotada y dos impulsadas.

Por los Tigres, el dominicano Wenceel Pérez de 5-0. El venezolano Gleyber Torres de 5-1 con dos anotadas y una empujada. El cubano Andy Ibáñez de 2-0. El puertorriqueño Javier Báez de 3-0.