Los Filis impactan

La noche del lunes, los Filis de Filadelfia fueron declarados ganadores de la División Este de la Liga Nacional, repitiendo lo mismo del año pasado.

Su récord actual (hasta el martes), de 90-61, les otorga el título de su grupo con una gran ventaja de 12.5 respecto del segundo lugar, ocupado por los Mets.

Con 11 juegos por delante, podrán llegar a 96 o 97 victorias, una suma excelente, y un poco menos que su marca del año pasado cuando finalizaron con 95-67.

Esto los lleva a playoffs por cuarto año seguido. Clasificaron en 2022, en 2023, 2024 y ahora lo hacen, con un equipo bien equilibrado, muy capaz en todos los renglones.

En 2022 asistieron a la Serie Mundial perdiendo ante los Astros de Houston.

Desde entonces tienen el mismo mánager, Rob Thomson, un tipo sin expediente de Grandes Ligas como jugador. Nativo de Canadá, Thomson fue cátcher y tercera base. Entró a mánager de los Filis el 22 de junio de 2022 en forma interina, pero se quedó allí y ahora tiene contrato hasta el 2026.

LOS HOMBRES: Los Filis tienen herramientas suficientes para, otra vez, aspirar a una Serie Mundial y ganarla. La última vez ocurrió en 2008 cuando vencieron a Tampa en forma fácil bajo la dirección de Charlie Manuel. Volvieron en 2009, perdiendo ante los Yanquis (tenían a Pedro Martínez en su roster).

Ahora tienen hombres de mucho dinero, como el shortstop Trea Turner, que tiene contrato de 11 años por US$300 millones, y Bryce Harper, con pacto de 13 años por US$330 millones.

Ellos dos, sin embargo, no representan la “fuerza bruta” del equipo en estos momentos. Eso lo personifica Kyle Schwarber, su bateador designado, que tiene 32 años de edad y que ya suma 337 cuadrangulares de por vida. Él tiene contrato de 4 años por US$79 millones, que se cumple al final del 2026.

Esta temporada, Schwarber ha explotado con 53 jonrones, líder de la Nacional, y 128 empujadas, pero además suma 103 bases por bolas, a pesar de 177 ponches recibidos. Su OBP está bien en .371 y su OPS mejor en .943.

A partir de ahí, se complementan con muchos jugadores de calidad, pero cuyos números ofensivos son medianos, aunque son buenos peloteros. El receptor J.T. Realmuto, el segunda base Bryson Stott, en la antesala Alec Bohm, y en los jardines tres veteranos: Max Kepler, Harrison Bader (recién llegado) y Nick Castellanos.

DEL PITCHEO: Es posible que los Filis se comparen con cualquier otro club de las mayores en tener una buena rotación. Tienen al derecho Zack Wheeler, uno de los mejores del negocio (10-5 y 2.71), y tres zurdos: el dominicano Christopher Sánchez (13-5 y 2.57), y los venezolanos Jesús Luzardo, un mixto pues nació en Lima, Perú, se crió en Venezuela y se hizo pelotero en Estados Unidos, incluso fue drafteado por los Nacionales de Washington en 2016.

Luzardo tiene 14-6 y 4.03, y está también el venezolano Ranger Suárez, con 12-6 y 2.84. Aaron Nola está ahí, pero con rendimiento pobre este año.

En el relevo están José Alvarado, venezolano; David Robertson, Jordan Romano y les ha llegado como regalo del cielo el dominicano Jhoan Durán, el hombre de las cien millas. En los Filis, Durán tiene 1.62 de efectividad con 22 ponches en 16.2 innings. También tienen a Walker Buehler, por lo que pueda pasar.

COLECTIVO: ¿Dónde han sido fuertes los Filis este año? En promedio de bateo son primeros de la liga con .261, 4to. en carreras con 734, 5to. en jonrones con 194, y en efectividad están terceros con 3.63.

Sigan a Filadelfia, que pudieran llegar bien lejos.

NOTAS DE MLB:

.- A los 89 años de edad falleció Robert Redford, un ícono de Hollywood y del cine mundial. Él está en la historia del béisbol por su película El Natural, un hermoso filme de 1984. El personaje se llamaba Roy Hobbs.

.- Ya circulan los nombres de los candidatos al premio Roberto Clemente, dirigido a los peloteros que hacen labor comunitaria. Varios dominicanos lo han ganado en el pasado, entre ellos Nelson Cruz. Ahora no figura ningún dominicano pues han estado “flojos” en ese renglón.

.- En septiembre, Rafael Devers, de los Gigantes, tiene tres jonrones, pero pobre promedio de .184.