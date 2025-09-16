Filis aseguran título del Este de la Liga Nacional con victoria ante Dodgers, Schwarber da jonrón 53

Kyle Schwarber, Weston Wilson y Bryce Harper conectaron jonrones, y los Filis de Filadelfia aseguraron su segundo título consecutivo de la División Este de la Liga Nacional con una emocionante victoria por 6-5 sobre los Dodgers de Los Ángeles el lunes por la noche.

Fue el aseguramiento de división más temprano en la historia de la franquicia, dos días antes que el equipo de 2011 que lo logró el 17 de septiembre. Los Filis lo consiguieron en el juego 151, el segundo más rápido en la historia del club, solo detrás de la versión de 2011 que lo hicieron en el Juego 150.

Los Filis también alcanzaron una temporada de 90 victorias por tercer año consecutivo, solo la tercera vez en la historia de la franquicia.

Dado que los Mets de Nueva York no jugaron el lunes, los Filis necesitaban una victoria para asegurar la división. Perdieron ventajas de 1-0 y 4-3 antes de superar a los Dodgers, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional, para su novena victoria en 11 juegos.

Desde la fecha límite de cambios en julio, los Filis tienen un récord de 29-14. Han mantenido el ritmo a pesar de las lesiones de jugadores clave.

Los Filis perdieron al lanzador derecho Zack Wheeler cuando ingresó a la lista de lesionados hace un mes con un coágulo de sangre en su hombro derecho. La profundidad en el pitcheo del club les ha permitido absorber la pérdida gracias a su rotación de seis hombres. Wheeler tenía un récord de 10-5 con una efectividad de 2.71 en 24 aperturas cuando fue apartado.

El campocorto Trea Turner (distensión en el tendón de la corva derecho) y el tercera base Alec Bohm (inflamación en el hombro izquierdo) están ambos en la lista de lesionados. El manager Rob Thomson dijo que Bohm podría regresar más tarde esta semana en Arizona, mientras que Turner podría estar de vuelta a tiempo para la última serie de la temporada regular en casa.

Por los Dodgers, el cubano Andy Pagés bateó de 4-3 con dos carreras anotadas; el venezolano Miguel Rojas de 4-1; y el dominicano Teoscar Hernández de 4-0.