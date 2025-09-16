Enny Romero dice su meta con Estrellas es ir 5 o 6 entradas

El lanzador Enny Romero manifestó este lunes, en el primer día de entrenamientos de las Estrellas, que su meta con ese club, en la temporada que comenzará el 15 de octubre, es lanzar 5 o 6 entradas en cada apertura.

Romero, firmado como agente libre en la actual temporada muerta, explicó que esa meta es la razón por la cual se reportó a los entrenamientos desde el primer día del llamado “Mini Camp” o “Early Camp”, aunque la primera práctica del equipo completo, y la obligatoria, será el próximo lunes.

“Del 22 de septiembre al 15 de octubre, creo que es poco tiempo para prepararme debidamente, para la carga de entradas que tengo por meta para la temporada”, señaló Romero por medio a un despacho de prensa del club.

“Por eso estoy aquí, en el Mini Camp, desde el primer día. Para prepararme con el debido tiempo”, agregó el ganador del premio Lanzador del Año de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, en la temporada 2024-2025, con las Águilas Cibaeñas, equipo para el cual, el zurdo encabezó el circuito en juegos ganados (6) y promedio de carreras limpias permitidas (1.24); mientras solo perdía un juego.

“Esa fue mi meta la temporada pasada, ir 5 o 6 entradas, para ayudar a bullpen a que esté descansado y ayude a ganar más juegos”, observó Romero. “Tuve 10 salidas de calidad”.

EXPLICA PORQUÉ FIRMÓ CON ESTRELLAS

Romero, probablemente el producto más codiciado en la agencia de la actual temporada muerta de la Liga Dominicana, explicó que firmó con las Estrellas por lealtad con Ángel Ovalles (vicepresidente de operaciones) y Manny García (coach de lanzadores).

“Esas dos personas creyeron en mí, cuando me cambiaron del Escogido a las Águilas el año pasado”, apuntó Romero, quien dio crédito a García por el trabajo que hizo con él, a quien condujo a realizar algunos ajustes, desde antes de comenzar la pasada campaña, según explicó el mismo lanzador.

“Le dije a Ovalles que dónde él fuera, yo iría con él”, comentó Romero, sobre quien fuera el gerente general de las Águilas en la temporada pasada y luego firmó como vicepresidente de operaciones de béisbol de las Estrellas.

García también laboró con las Águilas en el pasado campeonato, como instructor de lanzadores, y lo será en la venidera temporada con las Estrellas.

Romero vestirá por segunda vez el uniforme de las Estrellas, equipo para el cual actuó en la postemporada del torneo 2020-2021, como jugador reclutado en el “draft de reingreso”, sorteo de jugadores de equipos eliminados en la Serie Regular.

En esa ocasión, Romero lanzó en la Serie Regular con los Leones del Escogido.