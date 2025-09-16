Los Cachorros baten al favorito del Cy Young, Paul Skenes, y se acercan a los playoffs

Michael Busch recibió a Paul Skenes con el cuarto jonrón de su carrera para iniciar un partido y los Cachorros de Chicago se acercaron a su primera clasificación a los playoffs en cinco años con una victoria de 4-1 sobre los Piratas de Pittsburgh el martes por la noche.

Los Cachorros redujeron su número mágico a uno al vencer a Skenes (10-10) durante una inusual salida complicada para el favorito al Cy Young de la Liga Nacional. Busch abrió la cuenta con su jonrón número 29 de la temporada, un batazo a la última fila de asientos sobre el Muro de Clemente en el jardín derecho, y terminó con tres hits para que Chicago ganara por sexta vez en siete juegos.

Nico Hoerner añadió tres hits y Carson Kelly, Dansby Swanson y Moises Ballesteros conectaron dos cada uno para los Cachorros, en apoyo del abridor Cade Horton (11-4), quien reforzó sus credenciales de Novato del Año de la Liga Nacional al limitar a los Piratas a una carrera en cinco entradas. El lanzador derecho de 24 años tiene marca de 8-1 y efectividad de 0.92 desde el receso del Juego de las Estrellas.

Brad Keller trabajó una novena entrada perfecta para su cuarto salvamento.

Es casi seguro que Skenes se convertirá en el primer lanzador en ganar el Novato del Año y luego obtener un Cy Young la próxima temporada desde el ex astro de los Mets de Nueva York, Dwight Gooden, en 1984 y 1985. Sin embargo, la última apertura del jugador de 23 años en el PNC Park esta temporada fue un raro paso en falso en un lugar donde ha dominado.

El imponente lanzador derecho permitió tres carreras y siete hits, con tres bases por bolas y seis ponches, y fue retirado después de 3 2/3 entradas, la apertura más corta de su carrera fuera de una breve estadía de dos entradas en el Yankee Stadium el otoño pasado en una aparición que fue principalmente ceremonial al final de su destacada temporada de novato.

Los Piratas, últimos en la clasificación, han perdido 10 de 11.