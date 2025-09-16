Astros se imponen a los Rangers mientras Zach Cole suple a Yordan Álvarez

Zach Cole conectó un jonrón e impulsó tres carreras después de reemplazar al lesionado toletero cubano Yordan Álvarez en la alineación, y los Astros de Houston vencieron el lunes 6-3 a los Rangers de Texas en el inicio de una serie crucial de tres juegos.

Houston se acercó a medio juego de los enrachados Marineros de Seattle, que son líderes de la División Oeste de la Liga Americana y se colocó tres juegos por delante de Cleveland y Texas por el último comodín de la Liga Americana.

Cole conectó un jonrón en el primer lanzamiento que vio en las mayores el viernes en Atlanta. Esta vez, ingresó después de que Álvarez se torció el tobillo izquierdo en la primera entrada y lanzó un cuadrangular de dos carreras contra el abridor Jack Leiter que le dio a los Astros una ventaja de 4-3 en el quinto episodio.

Álvarez se lesionó mientras anotaba desde la primera base debido a un error de lanzamiento de Leiter en la primera entrada.

Por los Rangers, el cubano Adolis García de 4-0. El dominicano Ezequiel Durán de 1-1.

Por los Astros, los dominicanos Jeremy Peña de 4-2 con tres anotadas y una remolcada, Yainer Díaz de 3-0, Jesús Sánchez de 3-1 con una anotada. El cubano Yordan Álvarez de 0-0 con una anotada. El puertorriqueño Carlos Correa de 4-1. El venezolano José Altuve de 4-0.