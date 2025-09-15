Woods Richardson poncha a 11 en la victoria de los Twins por 7-0 sobre los Yankees

Simeon Woods Richardson ponchó a 11, la mayor cantidad en su carrera, en seis entradas y Austin Martin impulsó cuatro carreras el lunes por la noche para liderar a los Mellizos de Minnesota a una victoria por 7-0 sobre los Yankees de Nueva York.

Nueva York quedó a cinco juegos de Toronto, líder de la División Este de la Liga Americana, con su segunda derrota consecutiva. La ventaja de los Yankees por el primer comodín de la Liga Americana se redujo a un juego sobre Boston.

Woods Richardson (7-4) dio tres bases por bolas y permitió dos hits contra el equipo con mayor anotación de la Liga Americana. Kody Funderburk, Travis Adams y Pierson Ohl lanzaron una entrada en blanco cada uno como relevista.

Brooks Lee conectó un doblete y un jonrón y Edouard Julien tuvo dos hits para los Mellizos, que anotaron cinco carreras ante Luke Weaver en la séptima entrada.

Weaver tiene una efectividad de 6.21 en 34 juegos desde que regresó el 20 de junio tras una distensión en el tendón de la corva izquierdo. Tenía una efectividad de 1.05 en 24 juegos antes de lesionarse.

Los relevistas de los Yankees tienen una efectividad de 5.45 desde el receso del Juego de las Estrellas, 28vo. entre los 30 equipos.

Carlos Rodón (16-9) permitió dos carreras y cinco hits en seis entradas, perdiendo aperturas consecutivas desde junio.

Paul Goldschmidt y José Caballero conectaron un hit cada uno para los Yankees, que no avanzaron ningún corredor más allá de la segunda base.

Jhonny Pereda conectó un doblete en el tercero y anotó cuando Martin bateó para out forzado, y Lee abrió el quinto con su decimoquinto jonrón.

Minnesota abrió el juego ante el relevista Luke Weaver en el séptimo.

Trevor Larnach y Lee conectaron dobles consecutivos en el séptimo, Martin tuvo un doble de tres carreras y Luke Keaschall saludó a Camilo Doval con un sencillo productor.