Pipe Urueta: “Acepté el reto de dirigir a las Águilas porque estamos para ganar”

Pipe Urueta aseguró que ya está entrando en “modo LIDOM” de cara a su primera experiencia al frente de las Águilas Cibaeñas.

El colombiano explicó que ha mantenido contacto constante durante toda la temporada con el cuerpo de coaches del club, lo que le ha permitido ir dando seguimiento al plan de preparación de cara a la venidera campaña invernal.

“Ya uno comienza a poner modo Lidom con las Águilas, ya hemos estado en contacto durante toda la temporada con el cuerpo de coaches”

El dirigente resaltó el trabajo del grupo de operaciones de béisbol encabezado por Gian Guzmán y René Francisco.

“Ya en pocas semanas estaremos allá, poniéndonos al frente del trabajo”

Según dijo, han hecho un gran esfuerzo en la conformación de un roster más dinámico, adquiriendo piezas importantes que se ajustan al estilo competitivo que demandan las Águilas.

Urueta, de 44 años y nacido en Barranquilla, se mostró satisfecho con el talento disponible y confía en que el equipo llegará fortalecido a la temporada.

Aunque todavía cumple compromisos con los Rangers de Texas en Grandes Ligas, Urueta puntualizó que en pocas semanas estará en el país para asumir de lleno su responsabilidad como manager.

Mientras tanto, será el cuerpo de coaches quien lleve el mando de los entrenamientos, con toda su confianza depositada en la experiencia y profesionalismo del grupo.

Urueta también recordó que en el pasado fue gerente general de los Gigantes del Cibao y Tigres del Licey, pero ahora afronta un desafío distinto, al estar directamente en el terreno de juego.

Señaló que la presencia del manager es importante, pero destacó que la planificación y el seguimiento han permitido tener todo encaminado para el inicio de la campaña.

El estratega explicó que tomó la decisión de aceptar el reto de dirigir a las Águilas porque se trata de una institución emblemática, con mucha historia en el béisbol dominicano y con una fanaticada que exige resultados inmediatos.

Reconoció que la presión es alta, pero manifestó que le gustan ese tipo de desafíos que lo obligan a dar lo mejor.

Finalmente, Urueta fue enfático al decir que su objetivo no es simplemente desarrollar talento, sino ganar campeonatos.

“Si fuera solo para desarrollar jugadores, me habría quedado en las Ligas Menores”, expresó con firmeza, reafirmando su compromiso de llevar a las Águilas a la cima y responder a la expectativa de los fanáticos