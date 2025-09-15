Matt Olson, con jonrón de tres carreras, impulsa el triunfo de los Bravos ante Nacionales

Matt Olson se fue de 5-4 con un jonrón de tres carreras, Spencer Strider permitió solo una anotación en siete episodios y los Bravos de Atlanta vencieron el lunes 11-3 a los Nacionales de Washington.

Olson conectó un cuadrangular por tercer juego consecutivo, además tuvo tres hits de extrabase y cuatro carreras impulsadas en su segundo juego de cuatro hits de la temporada. Drake Baldwin añadió tres imparables y cuatro carreras impulsadas.

Olson envió un jonrón sobre la pared del jardín derecho en la quinta entrada para extender la ventaja de Atlanta a 5-1. Luego conectó un doble por la línea del jardín izquierdo y Nacho Álvarez Jr. anotó para una ventaja de 7-1 en la séptima.

Strider (6-13) había perdido en cinco de sus últimas seis aperturas, desde el seis de agosto. Permitió cuatro hits, ponchó a seis y dio dos bases por bolas.

Atlanta ha ganado dos juegos consecutivos después de sufrir cuatro derrotas seguidas.

Daylen Lile conectó el sexto vuelacercas de su temporada de novato para dar a los Nacionales una ventaja de 1-0.

Washington anotó dos carreras en la octava después de que no había tenido ningún hit desde el sencillo de Paul DeJong en la cuarta.

Mitchell Parker (8-16) permitió seis carreras y diez imparables en cinco innings.

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr. de 4-2 con dos anotadas y una empujada.