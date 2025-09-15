Juan Lagares encabeza el early camp de las Àguilas Cibaeñas

Una docena de lanzadores y tres jugadores de ofensiva se presentaron al primer día de entrenamientos de las Águilas Cibaeñas, celebrado este lunes en el Estadio Cibao.

El grupo de 15 jugadores estuvo liderado por el capitán Juan Lagares, quien quiso dar el ejemplo llegando primero a la preparación del equipo.

Otros jugadores de posiciones que se pusieron la chaqueta amarilla desde el inicio fueron Michael Escotto y Joseph Rosa.

Ramón Rossó, Pedro Payano y Williams Jerez, tres experimentados serpentineros de la Liga, encabezaron el grupo de doce pitchers que se uniformaron desde el primer día.

También, se presentaron los lanzadores Moisés Díaz, Delvis Alegre, Aneury Rosario, Elvin Liriano, Wilker Reyes, Iván Oviedo, Lisandro Santos y Jean Carlos Henríquez.

Previo a comenzar los entrenamientos, los integrantes de Operaciones de Béisbol se reunieron con los jugadores y agradecieron su presencia.

René Francisco y Gian Guzmán dieron la bienvenida a los jugadores, garantizando que todos tendrán la oportunidad de ganarse un puesto en el conjunto.

Las Águilas Cibaeñas comenzaron a prepararse este lunes en el estadio Cibao, con la vista puesta en el 15 de octubre cuando se cante la voz de playball en el campeonato 2025-2026.

Estos primeros entrenamientos tempranos sirven de antesala para la convocatoria oficial de la pretemporada, pautada para el próximo lunes 22 de septiembre.

La presencia temprana de varios peloteros veteranos y jóvenes refleja el compromiso del grupo de cara al inicio formal de la preparación.

Con la convocatoria del día 22, se espera la integración masiva del róster, lo que marcará el comienzo de las prácticas completas en ruta al campeonato.