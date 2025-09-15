Jake Faria es contratado como lanzador abridor refuerzo por los Gigantes del Cibao

Los Gigantes del Cibao anunciaron la contratación del lanzador abridor Jake Faria, quien será uno de sus importados para la próxima temporada de la Liga Profesional Dominicana de Béisbol Invernal (LIDOM).

Faria, de 32 años y nacido en Estados Unidos, cuenta con una sólida trayectoria de cinco temporadas en las Grandes Ligas, donde vistió los uniformes de los Rays de Tampa Bay, Cerveceros de Milwaukee, Diamondbacks de Arizona y Medias Rojas de Boston.

Más recientemente, reforzó en la Liga Mexicana de Béisbol con los Guerreros de Oaxaca, sumando experiencia en diferentes circuitos internacionales, donde tuvo marca de 3-4 en 13 juegos como abridor.

El presidente de Operaciones de Béisbol de los Gigantes, Alfredo Acebal Rizek, valoró la llegada del nuevo refuerzo.

"Jake es un lanzador abridor con experiencia probada en las Grandes Ligas. Estamos seguros de que aportará liderazgo y profundidad a nuestro cuerpo de pitcheo, siendo una pieza importante en nuestras aspiraciones para la próxima temporada", declaró.

Con esta contratación, los Gigantes del Cibao reafirman su compromiso de presentar un equipo competitivo y de alto nivel para la fanaticada cibaeña.

Faria se convierte en el sexto importado de los Gigantes para la próxima temporada, uniéndose a los también lanzadores Chris Ellis, Caleb Smith, Reid Birlingmair, Scott Engler y Daniel Mengden.

El equipo se prepara para iniciar sus entrenamientos el próximo lunes 22 de septiembre en las instalaciones del estadio Julián Javier de San Francisco en horas de la mañana.