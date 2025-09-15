Fedom inaugura por todo lo alto Nacional U-8 dedicado a Edwin Encarnación

Con un desfile de 48 equipos que se apoderaron de los plays de béisbol de la Base Aérea en San Isidro, la Federación Dominicana de Béisbol dejó formalmente inaugurada la séptima versión del Campeonato Nacional U8 que para este 2025 se dedicó de manera especial al ex jugador de Grandes Ligas, Edwin Encarnación.

El escenario principal fue el Estadio Amable Álvaro (Sonlley), en donde los equipos se dividieron en 12 grupos y al final del primer día ya estaban identificados los 12 equipos que avanzan a la segunda fase que continúa este domingo 21 de septiembre.

Los 12 conjuntos fueron divididos en cuatro grupos que quedaron conformados de la siguiente manera, en el 1 están Valverde, la Liga Alex Reyes y Peravia, por los predios del grupo 2 El Seybo, Navarrete y Las Terrenas, así mismo en el 3 están las novenas de La Romana, Los Tigres de Licey y la Liga La Bruja de Puerto Plata, el grupo 4 quedó con el seleccionado de Abeprosado, San Cristóbal y El Pozo de Cotui.

Los partidos inician a las 10:00 de la mañana con el formato tipo liga, la semifinal y la final el home club será rifado, y ese día conoceremos quien será el nuevo monarca que se lleve a casa la “Copa Edwin Encarnación”.

La inauguración.

Comenzó con el desfile de los equipos, y el himno nacional a cargo de la banda de música de la Fuerza Aérea de República Dominicana.

“Edwin Encarnación un hombre que en las Grandes Ligas representó a su país con dignidad, el hombre que llevó con su poder acompañando a los demás jugadores del equipo a hacernos campeón del Clásico Mundial de Béisbol de manera invicta, el fue el 4to bate de ese equipo de República Dominicana de 2013”, dijo el presidente de la Fedom, Juan Núñez.

“Agradezco a la Federación Dominicana de Béisbol comandada por Juan Núñez, de verdad me siento muy honrado de que se me haya tomado en cuenta y se me dedique este torneo, esto significa mucho para mi y mi familia, porque se nota que valió el sacrificio todo el trabajo que uno pasó, gracias por ponerle mi nombre a la copa que cada año se disputará en en este torneo.”, expresó Encarnación.

Así mismo dijo a los pequeños ahí presentes que él siempre jugó béisbol y soñó con ser un jugador de Grandes Ligas, que es justo el mismo sueño que deben tener todos los niños que están participando, finalizó diciendo “les deseo mucha salud, muchas bendiciones que sigan agarrados de Dios, pídanle a él con fe que Dios lo puede lograr todo, sigan educados que la educación es muy importante y la disciplina sobre todo, sin disciplina no se llega a ningún lado”.

El titular de la Fedom se hizo acompañar de su comité ejecutivo encabezado por su secretario general el ingeniero Eriberto Miranda Then, también estuvo presente el Coronel piloto Juan Diloné Zarzuela, director de deportes de la Fuerza Aérea de la República Dominicana y quien estaba en representación del Comandante General de la Fuerza Aérea el Mayor General Floreal Taricio Súarez Martínez.

Todos los partidos son transmitidos en vivo por el canal de YouTube de la Fedom, “FedobeRD” y Megadeortes RD, y se retransmite por VTV Canal 32.