¡Se calienta la pelota! Águilas, Estrellas y Toros abren sus puertas a sus jugadores

Falta prácticamente un mes para que la voz de Play Ball se escuche en República Dominicana. Con el arranque pautado para el 15 de octubre de 2025, los equipos ya han comenzado a dejar claro que la pretemporada no es solo una fecha en el calendario, pues entre anuncios de refuerzos, el draft de novatos y los primeros entrenamientos tempranos, el ambiente beisbolero se siente cada vez más vivo.

Águilas Cibaeñas, Estrellas Orientales y Toros del Este ya han dado los primeros pasos en lo que será su preparación formal. Son entrenamientos anticipados centrados en lanzadores y receptores, pero donde algunos jugadores de posición ya se han integrado, especialmente aquellos veteranos.

Estos ejercicios previos no solo sirven para poner a punto brazos, mejorar detalles técnicos y empezar a moldear la disciplina de equipo, sino que también son una señal para los fanáticos: “La temporada está cerca, y estos equipos van en serio”. Además, ayudan a los cuerpos técnicos a evaluar el estado de los jugadores, tanto veteranos como jóvenes, antes de que se unan al roster completo para la pretemporada formal.

Hoy, tres de los seis equipos que conforman la liga han iniciado sus mini-campos. Vamos a ver cómo arrancaron los Águilas Cibaeñas, las Estrellas Orientales y los Toros del Este, quiénes fueron los primeros en presentarse, y qué ha dicho la dirigencia.

Águilas Cibaeñas

Una docena de lanzadores y tres jugadores de ofensiva inauguraron el early camp de las Águilas Cibaeñas este lunes en el Estadio Cibao. Liderados por el capitán Juan Lagares, quien llegó primero para mostrar ejemplo, también se integraron Michael Escotto y Joseph Rosa como jugadores de posición.

En el cuerpo de lanzadores figuran nombres con experiencia en la liga: Ramón Rossó, Pedro Payano, Williams Jerez, Moisés Díaz, Delvis Alegre, Aneury Rosario, Elvin Liriano, Wilker Reyes, Iván Oviedo, Lisandro Santos y Jean Carlos Henríquez. Antes de comenzar la práctica, el equipo de Operaciones de Béisbol, incluyendo René Francisco y Gian Guzmán, se reunió con los jugadores para agradecer su presencia y garantizar que todos tendrían la oportunidad de luchar por un puesto en la nómina.

Aunque estos primeros días se concentran en lanzadores, receptores y unos pocos jugadores de posición, la convocatoria oficial de la pretemporada está programada para el lunes 22 de septiembre, momento en que se espera que el róster se complete.

Estrellas Orientales

En el Estadio Tetelo Vargas, las Estrellas Orientales también encendieron motores con su mini camp este lunes. Ángel Ovalles, vicepresidente de operaciones de béisbol, se dijo impresionado con la calidad y experiencia que mostró el grupo que se presentó. Entre los lanzadores destacan nombres como Enny Romero y Esmil Rogers, así como relevistas de alto calibre: Román Méndez, Pedro Strop, Jhan Maríñez, y Oscar de la Cruz (quien también abrirá juegos). En la ofensiva, Miguel Sanó y Wilín Rosario llevaron la batuta.

Una presencia que llama la atención es la del lanzador de Grandes Ligas Luis Ortiz, quien quiso entrenar con las Estrellas para mantenerse en forma, ya que hace semanas que no lanza con los Guardianes de Cleveland. Ortiz fue adquirido en un cambio reciente con las Águilas Cibaeñas. Ovalles explicó que este early camp busca que quienes no trabajaron durante el verano – o vinieron de ligas extranjeras – lleguen lo más preparados posible cuando se active el roster completo, también el 22 de septiembre.

Toros del Este

Los Toros del Este arrancaron su early camp con un nutrido grupo de 40 jugadores en el Estadio Francisco Micheli. Gerente general Jesús Mejía y el dirigente Víctor Estévez les dieron la bienvenida a los hombres que desde tempranas horas se presentaron.

En la lista de jugadores que se presentaron se encuentran nombres que llaman la atención, tanto por lo experimentado como por lo joven: Sandber Pimentel (refuerzo firmado en la temporada muerta), Wendell Rijo, Estamy Ureña (viene de buena temporada en México), Yeison Asencio, Engel Beltré, Cristopher Familia, Carlos Castro y Luis Valdez. En el cuerpo de lanzadores figuran el zurdo Jarlin García, José Adames, Franklyn Kilomé, Wandisson Charles, Michael Ynoa, Chester Pimentel, entre otros. Además, hay infielder invitados que buscan ganarse un espacio en el roster, como Jefry Marte, Jeison Guzmán, Rainel Rosario, Richard Ureña y Randy César.

Estos entrenamientos adelantados continuarán durante toda la semana desde las 9:00 a. m., y se anticipa que el lunes próximo se incorpore la escuadra completa de estos tres equipos para empezar los entrenamientos de equipo en su totalidad, y también empiecen sus prácticas los conjuntos restantes.