Cachorros se acercan a los playoffs de la Nacional al derrotar 4-0 a los Piratas

Jameson Taillon permitió dos hits en seis entradas, Michael Busch y Pete Crow-Armstrong conectaron jonrones mientras los Cachorros de Chicago vencieron 4-0 a los Piratas de Pittsburgh el lunes por la noche y se acercaron a asegurar un puesto en la postemporada.

Chicago (86-64) abrió una ventaja de cuatro juegos sobre San Diego por el primer comodín de la Liga Nacional y está a cinco juegos de Milwaukee, líder de la División Central de la Liga Nacional, con 12 juegos restantes. Los Cachorros ganaron por quinta vez en seis juegos y enviaron a los Piratas a su novena derrota en 10 juegos.

Taillon (10-6) ponchó a tres y caminó a dos, retirando a 15 de 16 bateadores durante un tramo desde la primera hasta la sexta entrada. Tiene un récord de 3-0 con una efectividad de 1.61 desde que regresó el 18 de agosto de una distensión en la ingle izquierda.

Michael Soroka, Porter Hodge y Brad Keller completaron un juego de tres imparables, la 14ta blanqueada de los Cachorros, con Keller obteniendo un out para su segundo salvamento de la temporada.

Busch pegó un jonrón en la segunda entrada, su 28vo de la temporada, y Nico Hoerner anotó con un lanzamiento descontrolado más tarde en la entrada por Braxton Ashcraft (4-3), quien permitió tres carreras y seis hits en cuatro entradas.

Crow-Armstrong y Dansby Swanson batearon dobles consecutivos en la cuarta entrada, y Crow-Armstrong disparó su 29no vuelacercas en la sexta contra Cam Sanders.

Por los Cachorros, el puertorriqueño Willi Castro de 3-0; y el venezolano Moisés Ballesteros de 4-0.

Por los Piratas, el dominicano Oneil Cruz de 1-0.