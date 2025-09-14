Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Springer y Bieber brillan, los Azulejos de Toronto logran la victoria 11-2 sobre los Orioles

Los Azulejos tienen el mejor récord de la Liga Americana en casa con 50-25.

George Springer, de los Azulejos, se desliza en la segunda base después de conectar un doble impulsor en la tercera entrada contra los Orioles en Toronto.

Agencia AP

George Springer conectó un jonrón e impulsó dos carreras, Shane Bieber lanzó seis entradas para su tercera victoria en cinco aperturas y los Azulejos de Toronto, líderes de la Liga Americana, vencieron el domingo 11-2 a los Orioles de Baltimore para completar una barrida de tres juegos.

Springer se fue de 4-3 con tres hits de extra base y el mexicano Alejandro Kirk tuvo tres hits y una carrera impulsada en la décima barrida de serie de Toronto. Los Azulejos tienen el mejor récord de la Liga Americana en casa con 50-25. Comenzaron el día con una ventaja de tres juegos en la División Este de la Liga Americana.

Bieber (3-1) permitió una carrera y cuatro hits. Caminó a uno y ponchó a cinco.

Albert Suárez comenzó por Baltimore y permitió una carrera y dos hits en tres entradas.

Siete jugadores consecutivos de los Blue Jays llegaron a base en la séptima.

Por los Orioles, el boricua Emmanuel Rivera de 1-1.

Por los Azulejos, el canadiense dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 3-0 con una anotada. El venezolano Andrés Giménez de 4-1 con una anotada.

