Los Mets y Soto

Los Mets de Nueva York finalmente pudieron ganar y rompieron una racha de 8 derrotas corridas. Otra vez entraron a la parte final dominando 2-0 ante Texas, en el cierre de una serie de tres en que habían perdido los dos primeros.

Texas empató en el 8vo. y en el décimo las cosas sucedieron como sigue. Texas no pudo anotar su “corredor fantasma”, y los Mets , con Francisco Lindor en segunda, fueron favorecidos por una base por bolas intencional (adecuada) a Juan Soto y luego vino un tablazo de tres por Pete Alonso dejando al contrario en el terreno.

La situación de los Mets ahora es bien simple: están defendiendo el tercer lugar del wild card, los Gigantes están a juego y medio, Arizona a 2 y los Rojos de Cincinnati se colocan a 2 y medio. La situación no es tan difícil, pero deben regresar por la ruta ganadora. En la victoria dominical, el jonrón de Alonso fue su número 34 y también la sacó Brandon Nimmo, su 23.

40-30 DE SOTO

En la derrota de los Mets del sábado, Juan Soto despachó su jonrón 40, poniendo la pizarra 2-0 en el 8vo. Pero, el equipo no sostuvo la ventaja y al final perdieron 3 por 2.

Soto, mientras tanto, sigue inscribiendo su nombre en algunos renglones:

- Es el primer jugador de los Mets en reunir 40 jonrones y 30 bases robadas en una temporada.

- Se une a Barry Bonds y Jeff Bagwell como los únicos jugadores con más de 40 jonrones, 30 bases robadas, 100 bases por bolas.

Ahora tiene 98 empujadas, y cuando llegue a las 100 completará una campaña histórica con 100 anotadas, 100 empujadas, 100 boletos, 40 jonrones y 30 bases robadas.

Para completar le falta que los Mets crucen a postemporada, para que luego no digan, si quedan fuera, que fue por su culpa. El equipo tiene marca de 77-73 y le restan solamente 12 juegos.. ¿Contra quiénes jugarán?: San Diego, Nacionales, Cachorros y Marlins, dos clasificados y dos eliminados.

En sus últimos 7 juegos, Soto tiene promedio de .351 con 7 jonrones, 17 impulsadas. En la temporada, suma 119 bases por bolas, 128 ponches recibidos, su OBP es muy bueno en .396 y OPS de .921.

EL CATCHER

Cal Raleigh, el receptor de los Marineros de Seattle despachó su jonrón 54 y miró hacia varias marcas.

- Empata el récord para bateador ambidiestro que está en poder de Mickey Mantle, de los Yanquis.

- Suma 43 jonrones como catcher y se coloca a uno del récord de Javy López en 2003 para Atlanta. Si llega a 57, establecerá nueva marca para Seattle, superando a Ken Griffy Jr., quien tuvo 56 en las temporadas 1997-98. Seattle tiene 9 ganados y le han quitado el primer lugar a Houston en el Este de la Americana.

DOMINANTES: Los Dodgers le ganaron la serie de tres a los Gigantes de San Francisco ganando el último 10 por 2.. (Y no se crean que ahì intervino el bate del japonés Shohei Ohtani, pues falló 5 veces). Es un respiro para los Dodgers (84-65), que tienen ventaja de 2.5 juegos de San Diego.. Todavía no han ganado la división pues queda un buen trecho por delante. Sin embargo, es llamativo el hecho de que su record será bueno, pero no extraordinario.

Apenas unas cuantas victorias por encima de las 90. Ohtani, de otro lado, tiene 49 jonrones, 93 empujadas, pero como domina muchas facetas sigue en primer lugar para el premio MVP de la Nacional.. Teoscar Hernández tuvo de 6-4 este domingo y suma 24 Hrs, 84 empujadas, bajísimo promedio OBP de .285 con .746 de OPS.

OTRAS NOTAS DE MLB

El sábado, los Padres de San Diego vencieron a Colorado 11 por 3 con cuadrangulares de Fernando Tatis Jr. y Manny Machado..Tatis tiene ahora 22 hrs, 65 impulsadas, en una campaña de resultados menores para él.. Machado pegó su jonrón 25 con 88 impulsadas.. En 2024, disparó 29 Hrs, con 105 remolques

DE BOXEO: Terence Crawford hizo quedar mal los pronósticos de los expertos y venció a Canelo Alvarez por decisión unánime, el sábado en Las Vegas.. La asistencia fue de 70 mil fanáticos, Canelo se llevará una bolsa de US$150 millones y Crawford US$ 50 millones.