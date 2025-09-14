El jonrón de Alonso en la décima le da a los Mets una victoria y detiene una racha de ocho derrotas

Pete Alonso conectó un jonrón de tres carreras ante Luis Curvelo y los Mets de Nueva York frenaron una racha de ocho derrotas al vencer el domingo 5-2 a los Rangers de Texas.

Con su ventaja para el último puesto de comodín de la Liga Nacional reducida a medio juego, los Mets respaldaron al novato Nolan McLean con una ventaja de 2-0, pero Joc Pederson empató el marcador con un sencillo de dos carreras en la séptima ante Reed Garrett.

Alonso conectó un jonrón por la banda opuesta al jardín derecho ante Curvelo (1-1), luego saludó al dugout de los Mets y lanzó su casco antes de llegar a primera base. Al doblar la tercera, Alonso comenzó a quitarse la camisa del pantalón antes de correr por el plato y ser rociado con palomitas por sus exultantes compañeros. Puso fin a la racha perdedora más larga de los Mets desde 2018, elevando su total de la temporada a 34 jonrones y 117 carreras impulsadas.

Texas había ganado seis juegos consecutivos y comenzó el día dos juegos atrás tanto en la División Oeste de la Liga Americana como por el último comodín de la Liga Americana.

En su sexta apertura en las Grandes Ligas, McLean permitió cinco hits, ponchó a siete y dio dos bases por bolas, reduciendo su efectividad a 1.19.

Francisco Álvarez corrió desde tercera con un roletazo de Juan Soto en la quinta entrada ante el abridor Jacob Latz y Brandon Nimmo conectó jonrón abriendo la sexta para los Mets.