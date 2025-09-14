Garrett Crochet poncha a 12 y Boston evita una barrida de los Yankees

El jonrón solitario de Carlos Narváez coronó una primera entrada de seis carreras contra Will Warren, Garrett Crochet igualó su mejor marca de la temporada con 12 ponches y los Medias Rojas de Boston derrotaron el domingo 6-4 a los Yankees de Nueva York para evitar una barrida de tres juegos.

Boston frenó una racha de tres derrotas y se acercó a un juego y medio de Nueva York por el comodín más importante de la Liga Americana. Los Yankees, segundos en la tabla, cayeron cuatro juegos detrás de Toronto, líder del Este de la Liga Americana.

Romy González conectó un doblete productor, y Alex Bregman y Nathaniel Lowe tuvieron cada uno un sencillo productor en la gran entrada cuando los cinco bateadores iniciales de Boston tuvieron hits.

Aaron Judge conectó su jonrón número 48 para los Yankees, que habían ganado 14 de sus 19 juegos anteriores. Amed Rosario conectó un jonrón de dos carreras y José Caballero añadió un jonrón solitario.

Crochet (16-5) permitió tres carreras y cinco hits en seis entradas, concediendo una base por bolas. Aroldis Chapman lanzó la novena para su 30.º salvamento en 32 oportunidades, y Boston terminó con una ventaja de 9-4 en la serie de la temporada.

Judge conectó la recta de 97.6 mph de Crochet sobre el bullpen de Boston, acortando la ventaja a 6-3 en el quinto inning. En el primer partido de la serie, el toletero de los Yankees conectó su jonrón número 362 de su carrera, superando a Joe DiMaggio en el cuarto lugar de la lista del club.

Warren (8-7) duró cinco entradas, permitiendo 10 hits.