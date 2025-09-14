Las Águilas Cibaeñas abrirán este lunes un "early camp" en el Estadio Cibao

Las Águilas Cibaeñas iniciarán un Early Camp opcional este lunes a las 9:00 de la mañana en el Estadio Cibao, hogar de los 22 veces campeones nacionales.

Aunque el Early Camp es opcional, pueden participar todos los jugadores que conforman la plantilla del club, con el objetivo de comenzar a trabajar temprano en busca de alcanzar el máximo nivel de condiciones. Este campamento es ideal para aquellos jugadores que tuvieron poca participación en el verano o cuyos equipos terminaron hace ya un tiempo.

Para el día 22 de este mes, es decir, una semana después, se abrirá el Águilas Camp completo, donde se espera la presencia de todos los jugadores que se encuentren en el país.

Como parte de la preparación, el equipo tiene en agenda disputar varios partidos de exhibición, con miras al torneo dedicado a Juan Marichal, que comenzará el 15 de octubre.

Al frente de los entrenamientos estará el cuerpo técnico del equipo, hasta la llegada del mánager Luis “Pipe” Urueta, quien todavía tiene compromisos en los Estados Unidos. Será su primera ocasión dirigiendo al conjunto de las Águilas Cibaeñas.

En la actualidad, las Águilas tienen varios jugadores en el béisbol de Grandes Ligas, mientras que los que estaban en México ya concluyeron su participación.

Al roster aguilucho se suman 16 nuevos prospectos que fueron seleccionados el pasado miércoles en el Draft de Novatos.

El vicepresidente de Operaciones de Béisbol, René Francisco, y el gerente general, Gian Guzmán, trabajan en la conformación del equipo, conversando con los jugadores criollos y contratando a los refuerzos.