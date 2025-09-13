Nick Fortes pega jonrón en la novena entrada y Tampa Bay supera a los Cachorros 5-4

Nick Fortes conectó un jonrón que rompió el empate en la novena entrada y los Rays de Tampa Bay derrotaron a los Cachorros de Chicago para obtener una victoria de 5-4 el sábado.

Tampa Bay perdía 4-3 antes de que Junior Caminero conectara un jonrón para abrir la entrada contra Porter Hodge en la octava. Fue el jonrón número 43 de Caminero, ampliando así su mejor marca personal.

Fortes abrió la novena con un batazo de 421 pies al jardín central izquierdo, su quinto jonrón de la temporada. El batazo puso fin a una racha de 22 apariciones consecutivas sin permitir carreras de Brad Keller (4-2), que se remontaba al 12 de julio.

Bryan Baker (4-4) lanzó una entrada sin permitir carreras para llevarse la victoria, y Pete Fairbanks consiguió su 26.º salvamento en 31 oportunidades. Los Rays habían perdido seis de siete juegos.

Chicago puso corredores en las esquinas sin outs en la novena. Pero Caminero eliminó a Dansby Swanson cuando este intentó anotar con el rodado de Matt Shaw a tercera. Fairbanks luego ponchó a Michael Busch e Ian Happ.