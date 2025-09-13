Max Fried ayuda a los Yankees a vencer a los Red Sox 5-3 para fortalecer su posición en los playoffs

Max Fried consiguió su 17ma victoria, líder en las Grandes Ligas, y Jazz Chisholm Jr. conectó tres hits, incluido un jonrón solitario que lo dejó al borde del club 30-30, guiando a los Yankees de Nueva York a una victoria de 5-3 sobre los Medias Rojas de Boston el sábado.

Fried (17-5) permitió dos carreras y nueve hits en cinco entradas y un tercio. Estaba buscando una blanqueada antes de que Alex Bregman conectara un jonrón con dos outs en la quinta.

Jarren Duran conectó un jonrón solitario en la octava entrada para Boston, pero los Yankees agregaron uno en la novena contra el cerrador Aroldis Chapman cuando Aaron Judge conectó sencillo, tomó segunda con un lanzamiento descontrolado y anotó con el doble de Cody Bellinger.

David Bednar lanzó el noveno para su salvamento número 24.

Chisholm tuvo su tercer juego consecutivo de múltiples hits e impulsó tres carreras. Robó sus bases 29 y 30 de la temporada el viernes por la noche y necesita un jonrón para convertirse en el tercer jugador en la historia de la franquicia con al menos 30 jonrones y 30 bases robadas. Alfonso Soriano (2002 y 2003) lo hizo dos veces.

Los Yankees le pusieron dos carreras a Brayan Bello (11-7) en la primera, enviando a ocho hombres al plato y anotando con el elevado de sacrificio de Bellinger y el sencillo dentro del cuadro de Chisholm.