Langford corona la remontada de los Rangers y los Mets caen por octava vez consecutiva, 3-2

Wyatt Langford conectó un sencillo que rompió el empate ante el cerrador All-Star Edwin Díaz con dos outs en la novena entrada, y los Rangers de Texas remontaron para vencer el sábado 3-2 a los Mets de Nueva York que estaban en picada.

Juan Soto conectó su jonrón número 40, pero los Mets perdieron su octavo partido consecutivo, su racha más larga desde 2018. Nueva York comenzó el día medio juego por delante de San Francisco en la carrera por el último comodín de la Liga Nacional.

Los Rangers, que igualaron su mejor marca de la temporada con su sexta victoria consecutiva, llegaron a dos juegos de la postemporada en la Liga Americana. Perdían 2-0 en la octava entrada antes de que Joc Pederson conectara un elevado de sacrificio y el bateador emergente Rowdy Tellez conectara un doblete productor ante Díaz (6-3), desperdiciando así su tercer salvamento del año.

La entrada comenzó cuando, con cuenta de 1-2, Josh Smith se embasó por interferencia del receptor contra Francisco Álvarez. Langford le siguió con un doblete ante Tyler Rogers.

Cody Freeman abrió la novena con un sencillo de línea que debió haber sido atrapado por el campocorto Francisco Lindor. El corredor emergente Dustin Harris avanzó a segunda con un toque de sacrificio de Michael Helman.

Phil Maton (4-5) consiguió el último out de la octava y el primero de la novena. Shawn Armstrong consiguió su noveno salvamento ponchando a Brandon Nimmo, dejando a corredores varados en las esquinas.

El abridor de Texas, Patrick Corbin, permitió una carrera sucia en 4 2/3 entradas.

La remontada de los Rangers le negó a Brandon Sproat su primera victoria en Grandes Ligas en su segunda apertura. Sproat lanzó 70 lanzamientos en seis entradas sin permitir carreras.