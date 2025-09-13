Juan Soto hace historia: llega a 40 jonrones por segunda temporada seguida

El dominicano Juan Soto pegó este sábado su cuadrangular número 40 de la temporada, por su segunda vez en su carrera, y lo hace de forma consecutiva.

El jonrón del criollo llegó en el séptimo episodio, ante los envíos del zurdo Hoby Milner, dándole en ese momento una ventaja a los Mets de Nueva York 2-0 ante los Vigilantes de Texas.

Juan Soto, de los Mets de Nueva York, celebra con Pete Alonso, también de los Mets, tras conectar un jonrón en la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Rangers de Texas, el sábado 13 de septiembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura)Yuki Iwamura

Con este vuelacerca, Soto también logra el 40-30 por primera vez, en materia de jonrones y bases robadas, con posibilidad de hacer el 40-40, ya que tiene 32 estafadas.

Soto también está al acecho de romper su marca personal de jonrones, que son los 41 que conectó el año pasado cuando pertenecía a los Yankees de Nueva York.

Ahora Soto está a solo tres remolcadas para llegar a las 100 en la campaña.

De conseguirlo, se convertiría en el primer jugador desde el 1996 en pegar 40 jonrones, remolcar 100, anotar 100, tomar 120 boletas, y estafarse 30 bases.