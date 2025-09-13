José Reyes, emocionado por volver al Citi Field en el Mets Alumni Classic

El excampocorto dominicano José Reyes se mostró emocionado por regresar a la casa de los Mets para el Alumni Classic 2025, que se celebrará este sábado 13 de septiembre en el Citi Field de Nueva York.

El evento reunió a más de 40 ex jugadores y managers que marcaron época en la organización.

“En estos juegos uno tiene la oportunidad de reencontrarse con compañeros que jugamos diez años atrás, siempre es otro tipo de sentimientos”, expresó Reyes, quien fue figura estelar de los Mets en la década del 2000.

Reyes destacó que el amor por el béisbol sigue intacto a pesar de su retiro. “Uno ama la pelota, lo estoy haciendo desde que tengo ocho años”, comentó el cuatro veces convocado al Juego de Estrellas.

El dominicano recordó con nostalgia su despedida del béisbol profesional en la temporada 2018, vistiendo la camiseta de los Mets. “Tengo grandes recuerdos aquí, en este estadio, en esta ciudad, sobre todo en 2018, en mi último juego de mi carrera”, señaló.

Además, Reyes se declaró fanático del equipo y mostró confianza en el presente del club. “Yo soy fanático de los Mets y confío que podemos pasar hasta con el tercer wild card, a la postemporada”, afirmó.

El Mets Alumni Classic fue un partido de tres entradas, en el que se enfrentaron los equipos Shea y Citi, como homenaje a dos épocas históricas de la franquicia, antes del duelo oficial contra los Rangers de Texas.

En 2024 participó como concursante en el reality show en español La Casa de los Famosos (versión estadounidense), quedando eliminado tras 112 días

Ha seguido activo como figura de los Mets, haciendo comentarios públicos sobre el equipo; por ejemplo, ha hablado sobre la posibilidad de que los Mets firmen a Pete Alonso para un contrato a largo plazo.

También ha estado presente en eventos ceremoniales o de homenaje, como en la ceremonia de retiro del número 7 de David Wright, donde Reyes dio declaraciones emocionadas y recordó su trayectoria con Wright en los Mets

En agosto de 2025, los Gigantes del Cibao anunciaron que José Reyes asumirá un rol oficial como embajador del equipo, siendo figura representativa de la franquicia.

Este rol suele implicar actividades promocionales, presencia en eventos del club, contacto con fanáticos, y ayudar a reforzar la identidad y visibilidad de los Gigantes en la Liga Dominicana.