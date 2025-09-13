Anthony Rizzo se retira con Cubs de Chicago y casi atrapa un jonrón en las gradas del Wrigley

Anthony Rizzo celebró su retiro en las famosas gradas del Wrigley Field.

Fue un día bastante movido.

Rizzo se unió a los Cachorros de Chicago como embajador del equipo el sábado. El corpulento primera base lanzó el primer lanzamiento ceremonial al jardinero de los Cachorros, Ian Happ, uno de sus excompañeros, antes de ocupar un asiento en las gradas del jardín izquierdo para el partido vespertino del equipo contra Tampa Bay.

Rizzo, de 36 años, casi atrapó el primer jonrón de la carrera de Moisés Ballesteros con Chicago en la segunda entrada, pero la pelota se le escapó de las manos. Un aficionado junto a Rizzo recuperó la pelota.

Rizzo, un veterano de 14 años en las Grandes Ligas, dijo que planeaba comer un hot dog, beber bebidas para adultos y posiblemente lanzar una pelota de béisbol a Happ en el jardín izquierdo.

“Tengo un día para vivirlo al máximo”, dijo Rizzo.

Rizzo hizo su debut en las Grandes Ligas con San Diego en 2011, pero saltó al estrellato después de ser traspasado a Chicago en enero de 2012.