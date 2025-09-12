Los reyes de 10 remolcadas en un juego

Las Grandes Ligas registran a 16 peloteros que han remolcado 10 ó más carreras en un encuentro y rezan que cada uno de esos choques han sido conquistado por el equipo al que pertenece ese jugador.

El más reciente caso es el de Shohei Ohtani, de los Dodgers, el jueves 19 de septiembre del 2024 y quien empujó diez vueltas con tres jonrones, dos dobles y un sencillo para darle una victoria a los Dodgers de 20-4 sobre los Marlins en el estadio de estos últimos.

Con este barraje, Ohtani se convirtió en el primer bate de una alineación en alcanzar 10 producidas en un juego. En ese desafío disparó su vuelacercas número 50 de la temporada y también alcanzó su robada 50 para convertirse en el único jugador de la historia de MLB en alcanzar la proeza de 50-50.

Desde el año 1900 el primer pelotero en realizar este hecho de 10 ó más producidas en un partido fue Jim Bottomley, de los Cardenales de San Luis, quien empujó 12 en un choque el martes 16 de septiembre de 1924 frente a Brooklyn. Tony Lazzeri, de los Yankees remolcó 11, el domingo 24 de mayo de 1936 contra los Atléticos de Filadelfia; Phil Weintraub, de los Gigantes de Nueva York, remolcó 11, el domingo 30 de abril de 1944 frente a los Dodgers de Brooklyn; Rudy York de los Medias Rojas de Boston, el sábado 27 de julio de 1946 empujó 10 contra los Browns de San Luis; Walker Cooper, de Cincinnati, el miércoles 6 de julio de 1949 contra los Cubs de Chicago produjo 10; Norma Zauchin, de los Medias Rojas de Boston, el viernes 27 de mayo de 1955 se encargó de remolcar 10 vueltas frente a Washington.

Este último jugador es el que menos carreras de este grupo produjo en su carrera de Grandes Ligas con apenas 159; Reggie Jackson, de Oakland, el sábado 14 de junio de 1969 contra Boston remolcó 10; Fred Lynn, de Boston el miércoles 18 de junio de 1975 contra Detroit produjo 10; Mark Whiten, de San Luis, el martes 7 de septiembre de 1993 frente a Cincinnati conectó cuatro bambinazos y empujó 12 para igualar la marca de más producidas en un juego de béisbol; Nomar Garcíaparra, de Boston, el lunes 10 de mayo de 1999 frente a Seattle remolcó 10; Alex Rodríguez, de los Yankees contra los Angelinos, el martes 26 de abril 2005 para ser el único latino en este grupo. Garret Anderson, de los Angelinos, el sábado 21 de agosto del 2007 contra los Yankees remolcó 10 carreras; Anthony Rendón, de los Nacionales, el domingo 30 de abril del 2017 contra los Mets y Scooter Gennett, de Cincinnati el martes 6 de junio del 2017 frente a San Luis remolcó 10 carreras.