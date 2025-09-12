Despidiendo a Juan Báez

Conocí a Juan Báez en el Restaurant Lucky Seven a finales del decenio de los setenta. El lugar era centro de reunión principalmente de periodistas deportivos, aficionados y publicitas ligados al deporte. Encajamos mutuamente e iniciamos una amistad que perduró hasta su reciente fallecimiento.

Como yo, era un “Baby Boomer”, esa generación privilegiada que ha sido testigo de la más impresionante evolución de la humanidad. Fue todo un personaje. Elegante en el vestir, de exquisita educación que se notaba había sido adquirida en el hogar, tenía un preciso objetivo; crecer sobre la base del trabajo honesto. Bebía alcohol muy ocasionalmente, no fumaba y curiosamente nunca tuvo un automóvil.

Cuando comenzó a producirse el programa “Lucky Seven en el aire”, transmitido desde el señalado restaurant y conducido por dos maestros, Jorge Bournigal y Freddy Mondesí, se integró desinteresadamente aportando sus conocimientos de boxeo, disciplina que conocía profundamente haciendo un perspicaz dúo con Bournigal. Manejaba asimismo el béisbol, cosa natural, como dominicano de espíritu deportivo es difícil que exista alguno que no conozca los secretos de este juego.

Se destacó principalmente como narrador de boxeo y beisbol. En este fue voz en español de los Medias Rojas de Boston y en el lar nativo principalmente narró para los Toros del Este, el equipo representante de su patria chica, La Romana. De dicción clara, raudo siguiendo las acciones y sagaz descubriendo detalles, añadía en sus descripciones del partido, notas culturales, consejos dirigidos a la juventud y glorificaciones a la dominicanidad.

Con el paso del tiempo las situaciones fueron cambiando, pero el vínculo con Juan se mantuvo, así como se ha mantenido, obviamente muy mermada, la cofradía que alrededor del restaurant y el programa se formó. La última vez que pude encontrarme personalmente con él fue en cuando el Pabellón de la Fama le rindió justo homenaje en el 2019 durante el ceremonial de ese año. No obstante, mantuvimos conexión permanente a través de las redes, intercambiando informaciones.

Se despidió Juan Báez de la existencia terrenal, dejó un positivo legado a la sociedad, consiguió su objetivo, su descendencia es la muestra.