Jesús Luzardo retira a 22 jugadores seguidos tras un mal comienzo y los Filis barren a los Mets

Jesús Luzardo retiró a 22 bateadores consecutivos después de permitir cuatro carreras en la primera entrada, y los Filis de Filadelfia remontaron para vencer el jueves 6-4 a los tambaleantes Mets de Nueva York y completar una barrida de cuatro juegos.

Otto Kemp conectó un jonrón y tuvo tres carreras impulsadas para los Filis, que han ganado ocho de 10 juegos en total y están listos para asegurar su segundo título divisional consecutivo. La victoria amplió su ventaja en la División Este de la Liga Nacional sobre los Mets a 11 juegos con 15 por jugar, y podrían asegurar el título este fin de semana contra Kansas City.

Nueva York perdió los últimos seis juegos de una gira por la carretera con marca de 3-7, reduciendo su ventaja sobre Cincinnati y San Francisco a 1 1/2 juegos por el último comodín de la Liga Nacional.

Luzardo (14-6) perdía 4-0 en la primera entrada, pero no permitió ningún corredor en las siguientes siete entradas. Jhoan Durán ponchó a los tres bateadores en la novena para su 29.º salvamento, mientras que los últimos 25 bateadores de los Mets fueron retirados.

Kemp, quien se enfrió y fue enviado a las menores tras un gran comienzo en su temporada de novato, ha regresado a las Grandes Ligas con un bate potente. Conectó un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada contra el abridor David Peterson para poner el marcador 4-2.

Bryce Harper agregó un doblete productor en el quinto antes de que los Filis coronaran la remontada con una sexta entrada de tres carreras.

Kemp añadió un doblete al jardín central que empató el juego y pareció confundir a Jeff McNeil, y Harrison Bader continuó atormentando a los Mets con el sencillo de la ventaja. Harper conectó un jonrón profundo detrás de la primera base con las bases llenas que Pete Alonso no pudo controlar, conectando un sencillo dentro del cuadro y poniendo la ventaja 6-4.

Reed Garrett (3-6) cargó con la derrota como relevista.