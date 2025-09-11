Donald Trump visita, Judge sube en la lista de jonrones y Yankees vencen a Tigres y evitan barrida

Aaron Judge conectó dos jonrones para empatar al jardinero miembro del Salón de la Fama Joe DiMaggio en el cuarto lugar en la historia de los Yankees y Nueva York venció el jueves 9-3 a los Tigres de Detroit para evitar una barrida de tres juegos.

En el 24° aniversario de los ataques del 11 de septiembre , el presidente Donald Trump asistió al juego y lo observó desde una suite en el lado de la tercera base.

Judge conectó un jonrón ante Tyler Holton (5-5) en la primera entrada e igualó a DiMaggio al conectar su jonrón número 361 de su carrera con un batazo de 434 pies hacia la parte trasera del bullpen de Detroit ante Sawyer Gipson-Long en la tercera.

Judge tuvo su sexto juego de múltiples jonrones esta temporada y empató con DiMaggio dos noches después de superar al receptor del Salón de la Fama Yogi Berra en el quinto lugar de la lista de la franquicia.

El dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana tuvo tres hits y terminó la noche con un promedio de bateo de .322, el mejor de las Grandes Ligas, tres puntos por delante del campocorto novato de los Atléticos, Jacob Wilson.

Giancarlo Stanton siguió el segundo jonrón solitario de Judge con su jonrón número 449, empatando a los miembros del Salón de la Fama Vladimir Guerrero Jr. y Jeff Bagwell en el puesto 41 de la lista de carreras.

Incluyendo la postemporada, fue la 56ª vez que Judge y Stanton conectaron jonrones en el mismo juego y la quinta vez esta temporada.

Ben Rice conectó un doblete productor y José Caballero, Austin Slater, Cody Bellinger y Jazz Chisholm Jr. tuvieron sencillos productores de carreras mientras los Yankees se colocaban medio juego por delante de Boston por el comodín más importante de la Liga Americana de cara a una serie de tres juegos en Fenway Park este fin de semana.

El novato de Nueva York, Cam Schlittler (3-3), se recuperó de su peor apertura y permitió una carrera y tres hits en seis entradas.

Dillon Dingler conectó un jonrón y un sencillo productor, pero los Tigres no pudieron completar su primera barrida de los Yankees en Nueva York desde 2008.