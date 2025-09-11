Aaron Judge conecta su jonrón 361 y empata con Joe DiMaggio en el 4to. lugar de los Yankees

Aaron Judge conectó el jueves por la noche su jonrón número 361 de su carrera, empatando al jardinero miembro del Salón de la Fama Joe DiMaggio en el cuarto lugar en la historia de los Yankees de Nueva York.

El dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana bateó dos carreras en las primeras tres entradas contra los Tigres de Detroit, en presencia del presidente Donald Trump en el Yankee Stadium en el 24º aniversario de los ataques del 11 de septiembre.

Judge lanzó su jonrón número 360 en la primera entrada, un batazo de 413 pies al jardín central izquierdo ante Tyler Holton que puso a Nueva York arriba 1-0.

Con Trump sentado en una suite en el lado de la tercera base, Judge igualó a DiMaggio en la tercera al impulsar una bola rápida de 1-0 de Sawyer Gipson-Long a la parte trasera del bullpen de los Tigres en el jardín izquierdo central para su segundo jonrón del juego.

Ese tiro solitario le dio a Nueva York una ventaja de 4-1. Tuvo una velocidad de salida de 114.9 mph y recorrió 434 pies.

El jonrón número 46 de la temporada de Judge elevó su promedio de bateo, el mejor de las Grandes Ligas, a .322, tres puntos por delante del campocorto novato de los Athletics, Jacob Wilson.

Holton y Gipson-Long se convirtieron en los lanzadores número 272 y 273 en permitirle un jonrón a Judge, quien tiene seis juegos de múltiples jonrones esta temporada.

Judge, el capitán de los Yankees, rompió un empate con el receptor del Salón de la Fama Yogi Berra en el quinto lugar en la lista de la carrera de Nueva York el martes por la noche en una derrota de 12-2 cuando conectó un jonrón solitario ante Casey Mize en la primera entrada.

Los toleteros del Salón de la Fama Babe Ruth (659 jonrones), Mickey Mantle (536) y Lou Gehrig (493) son los únicos jugadores por delante de Judge en la tabla de jonrones de la carrera de los Yankees.