Willy Adames batea cuadrangular de 3 carreras; Gigantes vencen a D-backs y se acercan a Mets

El dominicano Willy Adames conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada, Robbie Ray se mantuvo invicto lanzando contra su antiguo equipo y los Gigantes de San Francisco vencieron el martes 5-3 a los Diamondbacks de Arizona.

San Francisco ganó así terreno en la carrera por el comodín de la Liga Nacional.

Patrick Bailey también conectó un jonrón y Casey Schmitt añadió un elevado de sacrificio en la cuarta entrada. Los equipos jugaron bajo una lluvia intermitente y una niebla constante.

San Francisco se acercó a dos juegos de los Mets en la disputa por el último puesto de comodín de la Liga Nacional después de que Nueva York cayó en Filadelfia.

Sin embargo, los Mets tienen los criterios de desempate a su favor.

Después de la victoria de los Gigantes por 11-5 el lunes, con cinco jonrones, Ryan Walker salió de problemas en la novena entrada para acreditarse su 15º salvamento en 20 oportunidades. San Francisco ganó por octava vez en sus últimos nueve juegos en casa y por 13ª de 16 en general.

Zac Gallen (11-14) permitió cinco carreras y el mismo número hits con tres bases por bolas y tres ponches, quedándose a un ponche de convertirse en el tercer lanzador de Arizona en alcanzar los 1.000.

Por primera vez, enfrentó a Ray (11-6), exlanzador de los Diamondbacks.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Ketel Marte de 5-0, Geraldo Perdomo de 2-1 con una anotada. Los venezolanos Ildemaro Vargas de 4-1 con una remolcada, Jorge Barrosa de 2-0 con una remolcada.

Por los Gigantes, el boricua Heliot Ramos de 3-0 con una anotada. Los dominicanos Rafael Devers de 3-0 con una anotada, Adames de 4-1 con una anotada y tres impulsadas.