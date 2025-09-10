Teoscar Hernández da dos jonrones, Dodgers amplían ventaja a dos juegos en su división

El dominicano Teoscar Hernández conectó dos jonrones y Emmet Sheehan lanzó siete entradas espléndidas para llevar el martes a los Dodgers de Los Ángeles a una victoria de 7-2 sobre los Rockies de Colorado.

Freddie Freeman y Mookie Betts también se volaron la barda por los Dodgers, quienes aumentaron su ventaja en la División Oeste de la Liga Nacional a dos juegos sobre San Diego. Los Padres, que ocupan el segundo lugar, perdieron 4-2 en casa ante Cincinnati.

Sheehan retiró a sus primeros 15 adversarios antes de que Kyle Karros, hijo del ex primera base de los Dodgers Eric Karros, conectara un sencillo al jardín izquierdo al inicio de la sexta entrada.

En 2023, Sheehan lanzó seis entradas sin hit en su debut en las Grandes Ligas.

El lanzador derecho ponchó a nueve bateadores de los Rockies y permitió solo una carrera limpia, en el sexto inning, cuando Tyler Freeman conectó un sencillo impulsor.

Por los Rockies, el venezolano Ezequiel Tovar de 4-0. El cubano Yanquiel Fernández de 2-1.

Por los Dodgers, el dominicano Hernández de 4-3 con dos anotadas y dos producidas. El cubano Andy Pagés de 3-1 con una anotada. El venezolano Miguel Rojas de 3-0.