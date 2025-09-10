Paul Skenes supera a los 200 ponches; Baltimore superan a Piratas

Paul Skenes ponchó a ocho en cinco entradas de dos hits para superar los 200 ponches antes de abandonar el juego tras 64 lanzamientos, la menor cantidad de la temporada, en la derrota de los Piratas de Pittsburgh por 2-1 en 10 entradas ante los Orioles de Baltimore el miércoles por la noche.

Skenes, de 23 años, tiene una efectividad de 1.92, la mejor de las Grandes Ligas, en 178 entradas en su primera temporada completa, y podría hacer hasta tres aperturas más. Elevó su total de ponches a 203, con Samuel Basallo mirando y Dylan Carlson abanicando para completar la quinta entrada.

El novato Dylan Beavers conectó un sencillo ganador —su primer hit para dejar tendido al rival— ante Kyle Nicolas (1-1) para darle a Baltimore su séptima victoria en ocho juegos. Jackson Holliday empató el marcador para los Orioles en la octava entrada con un sencillo ante Isaac Mattson.

El jonrón de Spencer Horwitz fue el único hit en 6 2/3 entradas ante Tyler Wells en su segunda apertura para Baltimore después de perderse más de un año recuperándose de una cirugía en el brazo.

Tres relevistas de Baltimore contribuyeron antes de que Albert Suárez (2-0) lanzara una décima entrada limpia, a pesar de un lanzamiento descontrolado que permitió al corredor designado Oneil Cruz llegar a tercera.