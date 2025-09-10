grandes ligas
Samuel Basallo conecta sencillo impulsor en la undécima y los Orioles dejan a Piratas en el terreno
El elevado de Basallo hacia el prado izquierdo rozó el guante del jardinero Tommy Pham, cayó sobre la línea de cal en el césped y fue declarado foul. Tras una revisión, se determinó que fue un hit.
El dominicano Samuel Basallo conectó un sencillo impulsor en la undécima entrada que inicialmente fue declarado foul pero que terminó dando el martes a los Orioles de Baltimore una victoria por 3-2 sobre los Piratas de Pittsburgh.
El elevado de Basallo hacia el prado izquierdo rozó el guante del jardinero Tommy Pham, cayó sobre la línea de cal en el césped y fue declarado foul. Tras una revisión, se determinó que fue un hit que impulsó a Gunnar Henderson para la tercera victoria consecutiva de los Orioles, dejando a sus rivales tendidos en el terreno.
Dietrich Enns (3-2) lanzó dos entradas sin hits y con un ponche en los innings extra. Kyle Bradish ponchó a seis, permitiendo cuatro imparables y una carrera en su tercera apertura desde que regresó de la cirugía Tommy John el 26 de agosto.
Jeremiah Jackson dio a los Orioles una ventaja de 2-1 con un jonrón solitario en la sexta entrada, pero Pham conectó un cuadrangular sin hombres en base en la parte alta de la novena para empatar el juego a dos.
Jackson conectó de 3-2 en su décimo juego con múltiples hits desde que debutó en las mayores el 1 de agosto.
Jackson Holliday pegó también dos hits, anotando la primera carrera de los Orioles en la primera entrada.
Dauri Moreta (1-1) permitió dos inatrapables y entregó una base por bolas en la undécima. Recibió el hit decisivo.
El abridor de los Piratas, Mike Burrows, lanzó cuatro entradas con dos hits, una carrera y seis ponches.
Por los Piratas, el dominicano Oneil Cruz de 3-1.
Por los Orioles, el dominicano Basallo de 5-1 con una empujada. El boricua Emmanuel Rivera de 4-0.