¿Quiénes fueron elegidos en el Draft de Novatos de Lidom 2025?

Los Toros del Este hicieron del campocorto Felnin Celestén la primera selección del Draft de Novatos del 2025, celebrado este miércoles en la Plaza Sambil de la capital.

Celestén, nativo de La Romana, es el prospecto número 9 de los Marineros de Seattle y el 92 de todo el béisbol, según MLB Pipeline. Fue firmado en 2024 por $4.7 millones de dólares y es considerado uno de los mejores talentos disponibles en el Draft.

Con el segundo pick del draft, los Gigantes del Cibao seleccionan al prospecto Emil Morales.

Con apenas 18 años, Morales se ha convertido en una de las promesas más brillantes del béisbol

internacional. Nacido en España, pero criado en Santiago de los Caballeros, República

Dominicana, el versátil jugador batea y lanza a la derecha, y ya ocupa la posición número 8 entre

los prospectos de su organización en las Grandes Ligas.

Rainiel Rodríguez se convirtió en la primera selección de los Leones del Escogido.

“Somos privilegiados por haber podido seleccionar a Rodríguez y estamos contentísimos. Tiene un gran talento como catcher, una posición que es muy difícil. Esta es una gran manera de comenzar el Draft”, indicó Peña.

Rodríguez es el prospecto número cuatro de los Cardenales de San Luis, de acuerdo a MLB Pipeline. Fue firmado en el 2024 con un bono de US$300,000 y desde que debutó ese mismo año en la Dominican Summer League ha impuesto su clase como bateador.

El torpedero de los Cerveceros de Milwaukee, Jesús Madé, se convirtió en el primer pick del Sorteo de Novatos del 2025 de los Tigres del Licey.

Madé, de 18 años, es un jugador que mide seis pies y una pulgada, pesa 181 libras y actualmente milita con el equipo Biloxi Shuckers, sucursal Doble-A de dicha organización, con quienes tiene una línea ofensiva de .287 de promedio de bateo, con .383 de OBP, sumando 45 estafas y 60 carreras impulsadas en dos circuitos.

Es el principal prospecto de la organización con sede en Wisconsin y el número cinco de todo el béisbol según MLB.com, Madé fue firmado como agente libre internacional por un bono de $950,000 dólares en la cosecha en enero del 2024.

l fornido jardinero Edward Florentino, prospecto número 5 de los Piratas de Pittsburgh, fue seleccionado por las Águilas Cibaeñas como el primer pick del equipo en el Sorteo de Novatos.

Florentino es un cotizado jardinero de la organización de los Piratas, firmado el 15 de enero de 2024 por un bono de US$395,000.00, siendo asignado ese mismo año a su sucursal de la Dominican Summer League (DSL).

El jugador, de 6’4’’ y 200 libras, ha dejado sentir su poder con 16 cuadrangulares, 59 carreras impulsadas, 60 anotadas y suma este año la friolera de 35 bases robadas.

Las Estrellas Orientales con su primer pick seleccionaron al campocorto de los Cerveceros de Milwaukee Luis Peña.