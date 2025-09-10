Kurtz y Butler impulsan a los Atléticos sobre Medias Rojas; acaban con racha de Chapman

Nick Kurtz se unió a José Canseco y Mark McGwire como los únicos novatos de los Atléticos en conectar 30 jonrones y Lawrence Butler conectó un sencillo en la novena entrada para dejar tendido al rival en la victoria del miércoles por 5-4 sobre los Medias Rojas de Boston y Aroldis Chapman, cuya racha de siete semanas sin hits terminó.

Kurtz abrió la segunda entrada con un batazo de 108 metros al jardín izquierdo ante Payton Tolle, dándole a los Atléticos una ventaja de 2-1. Es el 32.º jugador en conectar 30 jonrones como novato. Canseco conectó 33 en 1986 y McGwire 49 la temporada siguiente.

Shea Langeliers abrió la novena con un doble ante Chapman (4-3), quien no había permitido un hit desde el 23 de julio, un lapso de 50 bateadores y un récord de franquicia de 17 apariciones, la tercera racha más larga en la historia de la MLB desde 1901. Langeliers avanzó con un elevado y anotó con el sencillo de Butler al jardín izquierdo.

El novato de los Atléticos, Jacob Wilson, se fue de 4-1 y está bateando .319, justo detrás del líder de las Grandes Ligas, Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, quien comenzó la noche con .321.

Langeliers conectó su jonrón número 30, la mayor cantidad de su carrera , un jonrón solitario en la primera entrada. Esa carrera rompió una racha de 19 entradas sin permitir carreras para los Atléticos, que fueron blanqueados en los dos primeros juegos de la serie.